पुणे

विश्रांतवाडीत मुलाकडून आईचा खून

विश्रांतवाडीत मुलाकडून आईचा खून
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नोकरीच्या आमिषाने चार लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. ३० : हडपसर परिसरात एका प्रसिद्ध लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीत नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषाने चार लाखांची फसवणूक झाल्‍याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी धनंजय श्यामराव वराडकर (रा. माळवाडी, हडपसर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार हे हडपसरमधील ससाणेनगर भागात राहायला असून आरोपीशी त्यांची ओळख होती. त्याने तक्रारदाराचा मुलगा आणि मुलीला कंपनीत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखविले. त्यांच्याकडून गेल्या दोन वर्षांत वेळोवेळी चार लाख रुपये घेतले. नोकरीबाबत विचारणा केली तेव्हा आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली.

विश्रांतवाडीत मुलाकडून आईचा खून
पुणे, ता. ३० : कौटुंबिक वादातून मुलाने आईचा खून केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी रात्री विश्रांतवाडीतील शांतिनगर वसाहतीत घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी मुलाला अटक केली आहे.

सविता सुरेश हरिभक्त (वय ४८, रा. शांतिनगर वसाहत, विश्रांतवाडी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी मुलगा अनिकेत (वय ३०) याला अटक करण्यात आली. सविता आणि त्यांचा मुलगा अनिकेत यांच्यात कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. त्या वादातून त्याने आईला मारहाण केली. मारहाणीत त्या गंभीर जखमी झाल्या. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी अवस्थेतील सविता यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. यानंतर पोलिसांनी मध्यरात्री अनिकेतला अटक केली. दरम्‍यान, आरोपी अनिकेत विवाहित असून, त्याला दोन मुले आहेत. प्राथमिक चौकशीत अनिकेतने कौटुंबिक वादातून आईचा खून केल्याची माहिती मिळाली आहे.

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