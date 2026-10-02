Pune Juna Bazar Encroachment : जुन्या बाजाराला अतिक्रमणाचा विळखा; तक्रार करूनही कारवाईकडे दुर्लक्ष

पुणे - मंगळवार पेठेतील जुन्या बाजारात अरुंद गल्ल्यांमध्ये दुकानदारांनी साहित्य ठेवल्याने चालणे देखील अवघड झाले आहे. तेथील रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आलेला आहे. पुणे महापालिकेने येथे कारवाई करून रस्ता मोकळा करून द्यावा अशी मागणी वारंवार करण्यात आली तरीही त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. तौसिफ शेख यांनी यासंदर्भात महापालिकेच्या आयुक्तांसह, मंडई विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. .जुना बाजार येथे अनेक वर्षांपासून दुकाने आहेत, तसेच तेथे निवासी वस्ती देखील आहे. या भागातील काही दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानातील साहित्य, मशीन अरुंद गल्ल्यांमध्ये आणून ठेवले आहे. त्यामुळे येथील महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना रस्त्याने चालताना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या वाटेतील साहित्य काढावे अशी विनंती नागरिकांनी दुकानदारांना केली आहे..उलट महापालिकेकडे तक्रार केली म्हणून धमक्या दिल्या जात असल्याचे शेख यांनी सांगितले. तसेच या ठिकाणी अनेक भंगाराची दुकाने असून येथे पुणे स्टेशन, महापालिकेच्या भंगार साहित्याची खरेदी विक्री केली जाते. अरुंद गल्लीत गॅस कटरने काम केले जात असल्याने धोका निर्माण झाला आहे, असे शेख यांनी सांगितले..मंडई विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले, ‘जुना बाजारमध्ये अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. येथे कारवाई केली जाणार असून, त्यासोबत साहित्य जप्त करणे, परवाने रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाईल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.