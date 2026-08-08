Pune Kalakendra firing : महिलांची बैठक लावण्यावरून वाद, पहाटे कलाकेंद्रात गोळीबार; पोलीस घटनास्थळी दाखल

नारायणगाव: पिंपळवंडी जवळील कांदळी ग्रामपंचायत हद्दीतील पुणे नाशिक महामार्गा लगत असलेल्या तुळजाभवानी कला केंद्रावर चाकण येथील तरुणाने गोळीबार केल्याने ओतुर येथील फिरोज कादिर शेख(वय 31) हा तरुण जखमी झाला असून जखमीला आळेफाटा येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे..ही घटना आज पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनास्थळी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी दाखल झाले असून घटनेचे अधिक माहिती घेत आहेत. याबाबत माहिती अशी कांदळी ग्रामपंचायत हद्दीत पुणे नाशिक महामार्गा लगत तुळजाभवानी कला केंद्र आहे. चाकण येथील चार तरुण कला केंद्रावर आले होते. या तरुणांनी मद्यपान केले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. महिलांची बैठक लावण्यावरून पहाटेच्या सुमारास वाद झाला. त्यानंतर या तरुणांना स्थानिक कामगारांनी बाहेर काढले..Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?.कला केंद्राच्या प्रवेशद्वारा जवळ चाकण येथील चार तरुणांपैकी एका तरुणांने पिस्तुला मधून जमिनीवर गोळीबार केला. त्यापैकी एक गोळी घटनास्थळी उभे असलेल्या ओतूर येथील तरुणाच्या कमरेला घासून गेली..याबाबतची माहिती पोलिसांना समजल्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील,नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्य पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी तरुणाला आळेफाटा येथे खाजगी रुग्णालय दाखल करण्यात आले आहे..IND vs SLC XI Warm UP : यशस्वी जैस्वाल शून्यावर बाद झाला, शुभमन गिल फलंदाजीला का नाही आला? कसोटी मालिका मुकणार? .गोळीबार करणाऱ्या चाकण येथील तरुणांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथक चाकण येथे पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलीस करत असून घटनेची माहिती घेत आहेत. येथील कला केंद्रावर नेहमीच वाद होत असतात. शासनाने दिलेले नियम धाब्यावर बसवून कला केंद्र उशिरापर्यंत सुरू असल्याची माहिती येथील स्थानिक नागरिक देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.