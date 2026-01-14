पुणे

Pune Cyber Fraud : कर्वेनगरमध्ये ज्येष्ठ नागरिकाला ५.६३ लाखांचा चुना; शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे दाखवले आमिष!

Karvenagar Cyber Crime : कर्वेनगरमधील एका ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला शेअर बाजारात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून ५ लाख ६३ हजारांना लुटले. सायबर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Senior Citizen Cheated of ₹5.63 Lakh in Share Market Scam

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शेअर बाजारात भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी कर्वेनगरमधील एका ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची पाच लाख ६३ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञात सायबर चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

