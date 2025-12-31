पुणे

Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या काळातील गणपती मूर्ती प्रकट; जिजाऊंनी बांधलेले मंदिर, १५व्या शतकातील बाप्पांचं मूळ स्वरूप पहा

Historic Kasba Ganpati Idol in Pune Unveiled: पुण्यातील कसबा गणपती मंदिरात १५व्या शतकातील मूळ गणेश मूर्तीचे प्रकट, जिजाबाईंनी बांधलेल्या ऐतिहासिक मंदिराची माहिती आणि भाविकांच्या अनुभवांसह दर्शनाची अनोखी संधी
Shivaji Maharaj

Shivaji Maharaj

पुणे : पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कसबा गणपती मंदिरात एक ऐतिहासिक घटना घडली आहे. मंदिरातील मुख्य दैवत श्री जयति गजाननाच्या मूर्तीवरील सुमारे ९०० किलो वजनाचे शेंदूर कवच काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे मूर्तीचे मूळ प्राचीन स्वरूप भाविकांना पाहायला मिळाले. मूर्तीतज्ञ आणि पुरातत्व विभागाच्या प्राथमिक मतानुसार, ही मूर्ती थेट १५व्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे. ही मूर्ती शिवाजी महाराजांच्या काळापूर्वीची असल्याने तिचे ऐतिहासिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

