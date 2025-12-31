Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या काळातील गणपती मूर्ती प्रकट; जिजाऊंनी बांधलेले मंदिर, १५व्या शतकातील बाप्पांचं मूळ स्वरूप पहा

पुणे : पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कसबा गणपती मंदिरात एक ऐतिहासिक घटना घडली आहे. मंदिरातील मुख्य दैवत श्री जयति गजाननाच्या मूर्तीवरील सुमारे ९०० किलो वजनाचे शेंदूर कवच काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे मूर्तीचे मूळ प्राचीन स्वरूप भाविकांना पाहायला मिळाले. मूर्तीतज्ञ आणि पुरातत्व विभागाच्या प्राथमिक मतानुसार, ही मूर्ती थेट १५व्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे. ही मूर्ती शिवाजी महाराजांच्या काळापूर्वीची असल्याने तिचे ऐतिहासिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे..जिजाऊंनी हे मंदिर बांधलेकसबा गणपतीची स्थापना कर्नाटकातील इंडी येथून पुण्यात आलेल्या ब्राह्मण कुटुंबांपैकी ठकार कुटुंबाने केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या माता जिजाबाईंनी हे मंदिर बांधले. शिवराय आपल्या प्रत्येक स्वारीपूर्वी या गणपतीचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेत असत. पुण्याचे ग्रामदैवत म्हणून या गणेशाची ख्याती आहे. नवसाला पावणारे हे आराध्य दैवत लाखो भक्तांच्या श्रद्धेचे केंद्रबिंदू आहे..Shivaji Maharaj Video: शिवरायांनी अफजल खानाचा वध कसा केला? महाराजांचे भक्त असाल तर फक्त 7 मिनिटे वेळ काढा, थरारक AI व्हिडिओ व्हायरल.१५ डिसेंबरपासून शेंदूर कवच दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरूमंदिर ट्रस्टच्या वतीने १५ डिसेंबरपासून शेंदूर कवच दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी मंदिर भाविकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. गेल्या काही दिवसांत शेंदूर मिश्रित कवच गळून पडू लागले होते. भविष्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी हे कवच काढणे आवश्यक होते. पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच मूर्तीतज्ञ आणि धार्मिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया शास्त्रोक्त पद्धतीने पार पाडली गेली. अवघ्या दोन आठवड्यांत ही कामे पूर्ण झाली..कशी आहे मूळ मूर्तीशेंदूर कवच काढल्यानंतर समोर आलेली मूळ मूर्ती सुमारे दोन फूट उंच आहे. ही चतुर्भुज मूर्ती डाव्या सोंडेची असून अर्धपद्मासनात विराजमान आहे. एका डाव्या हातात अभय मुद्रा, उजव्या हातात आशीर्वाद मुद्रा दिसते. दुसऱ्या डाव्या हातात मोदक आहे आणि सोंड मोदकावर ठेवलेली आहे. उजव्या बाजूला खाली मूषक वाहन आहे. लंबोदर आणि लंबकर्ण ही वैशिष्ट्ये स्पष्ट दिसत आहेत. मूर्तीखालील दगडी सिंहासन आणि गाभाऱ्यातील कोरीव कामही यानिमित्ताने भाविकांना पाहता येत आहे..ग्रामदैवताचे मूळ स्वरूप पाहण्याची संधीमंदिरातील ही प्रक्रिया प्रथमच घडली असल्याची माहिती ट्रस्टचे प्रमुख विश्वस्त आशा पूरक ठाकर यांनी दिली. मूर्तीतज्ञ आणि पुरातत्व विभागाकडून सविस्तर अहवाल आल्यानंतर मूर्तीच्या कालावधीबाबत अधिकृत घोषणा होईल. आजपासून मंदिर पुन्हा भाविकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. शिवपूर्व काळातील या दुर्मीळ मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. गणेशभक्तांना आपल्या ग्रामदैवताचे मूळ स्वरूप पाहण्याची संधी मिळाली आहे..Shivaji Maharaj Video: इतिहास जिवंत झाला! शिवराज्याभिषेकापासून रायगडच्या 3D मॅपिंगपर्यंत… 2025 मध्ये AI ने घडवलेले शिवरायांचे थरारक क्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.