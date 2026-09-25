पुणे

Kasba Ganpati Pune: पुण्यातल्या कसबा गणपती मंडळाकडून दिलगिरी व्यक्त; विसर्जन मिरवणुकीला १३४ वर्षांत पहिल्यांदाच उशीर

Pune First Manacha Kasba Ganpati Mandal: पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कसबा गणपती मंडळाने यंदा आपला १३४ वा गणेशोत्सव नेहमीप्रमाणेच पारंपरिक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने, मोठ्या दिमाखात साजरा केला.
Kasba Ganpati

Kasba Ganpati

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संतोष कानडे
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Pune Kasba Ganpati Visarjan Delay: पुण्यातल्या मानाच्या पाच गणपतींपैकी मानाचा पहिला गणपती असलेल्या कसबा गणपती विसर्जन मिरवणुकीला यंदा उशीर झाला. त्यामुळे श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मंडळाने अधिकृत निवेदन काढून विसर्जन मिरवणुकीसाठी ३० मिनिटं जास्त लागल्याचं मान्य केलं आहे.

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