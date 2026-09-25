Kasba Ganpati Pune: पुण्यातल्या कसबा गणपती मंडळाकडून दिलगिरी व्यक्त; विसर्जन मिरवणुकीला १३४ वर्षांत पहिल्यांदाच उशीर

Pune Kasba Ganpati Visarjan Delay: पुण्यातल्या मानाच्या पाच गणपतींपैकी मानाचा पहिला गणपती असलेल्या कसबा गणपती विसर्जन मिरवणुकीला यंदा उशीर झाला. त्यामुळे श्री कसबा गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मंडळाने अधिकृत निवेदन काढून विसर्जन मिरवणुकीसाठी ३० मिनिटं जास्त लागल्याचं मान्य केलं आहे. .कसबा गणपती मंडळाने काढलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, पुण्याचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कसबा गणपती मंडळाने यंदा आपला १३४ वा गणेशोत्सव नेहमीप्रमाणेच पारंपरिक आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने, मोठ्या दिमाखात साजरा केला. 'शिस्त आणि नियमबद्धता' ही कसबा गणपती मंडळाची शतकोत्तर परंपरा राहिली आहे. मात्र, यंदाच्या अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुकीच्या सुरुवातीला मंडळाला एका अभूतपूर्व अडचणीचा सामना करावा लागला..मंडळाने पुढे म्हटलंय की, उत्सव मंडप ते मंडईतील टिळक पुतळा यादरम्यान रस्त्यावर आधीच इतर अनेक मंडळांचे रथ उभे असल्याने रस्ता अडला गेला होता. यामुळे श्रींच्या पालखीला टिळक पुतळा परिसरापर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल ३० मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ लागला. मंडळाच्या १३४ वर्षांच्या इतिहासात विसर्जन मिरवणुकीच्या प्रारंभाला असा उशीर होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली..उशीर होण्याचं कारण काय?मुख्य मिरवणूक सुरू झाल्यानंतर रस्त्यातून ढोल पथकांचे अनेक कार्यकर्ते आपापले ढोल घेऊन अधूनमधून पुढे जात होते. या विस्कळीतपणामुळे मिरवणुकीच्या गतीवर परिणाम होऊन मुख्य मिरवणूक आणखी रेंगाळली. या संपूर्ण प्रकाराची कसबा गणपती मंडळाने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली असून, भाविकांना आणि नागरिकांना झालेल्या या विलंबाबद्दल मंडळाच्या वतीने तीव्र खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. पुढील वर्षी अशा अडचणी उद्भवू नयेत आणि मिरवणूक पूर्ववत शिस्तबद्ध आणि वेळेत पार पडावी, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती मंडळाच्या प्रमुखांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.