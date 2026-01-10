पुणे

Pune News : पतंग उडवण्याचा आनंद ठरला जीवघेणा; कात्रजमध्ये सहाव्या मजल्यावरून पडून १२ वर्षीय मुलाने गमावला जीव!

Katraj Kite Flying Accident : कात्रजमधील अर्धवट बांधकाम असलेल्या इमारतीत पतंग उडवताना १२ वर्षीय मुलाचा सहाव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला. बांधकाम व्यावसायिकांच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
Tragic Kite Flying Accident in Katraj

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पतंग उडविण्यासाठी एका इमारतीत गेलेल्या १२ वर्षीय मुलाचा तोल जाऊन सहाव्या मजल्यावरून पडल्याने मृत्यू झाला. कात्रजमधील आंबेगाव खुर्द परिसरात ही घटना घडली. अर्धवट बांधकाम केलेल्या इमारतीतील जिन्यास कठडे नव्हते. त्यामुळे या दुर्घटनेस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

