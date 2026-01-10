Pune News : पतंग उडवण्याचा आनंद ठरला जीवघेणा; कात्रजमध्ये सहाव्या मजल्यावरून पडून १२ वर्षीय मुलाने गमावला जीव!

पुणे : पतंग उडविण्यासाठी एका इमारतीत गेलेल्या १२ वर्षीय मुलाचा तोल जाऊन सहाव्या मजल्यावरून पडल्याने मृत्यू झाला. कात्रजमधील आंबेगाव खुर्द परिसरात ही घटना घडली. अर्धवट बांधकाम केलेल्या इमारतीतील जिन्यास कठडे नव्हते. त्यामुळे या दुर्घटनेस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..श्लोक नितीन बांदल (वय १२, रा. स्वरा क्लासिक इमारत, सिद्धिविनायक सोसायटी, आंबेगाव खुर्द) असे मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाचे नाव आहे. याबाबत श्लोकचे मामा अमोल सुभाष इंगवले (वय ३५, रा. औंदुबर निवास, कात्रज गावठाण) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दुर्घटनेस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक योगेश शिळीमकर, महेश धूत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Ajit Pawar Pune Manifesto: पुण्यात मोफत मेट्रो अन् मोफत बस देणार, अजित पवारांचं पुणेकरांना आश्वासन! दोन्ही राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध.गुरुवारी (ता. ८) सायंकाळी पाचच्या सुमारास हा प्रकार घडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्लोक पाचवीत होता. त्याचे वडील खासगी कंपनीत कामाला आहे. आंबेगाव खुर्द परिसरातील एका गृहप्रकल्पाचे सुरू आहे. गृहप्रकल्पाच्या शेजारील सोसायटीत बांदल कुटुंबीय राहायला आहेत. गुरुवारी शाळा सुटल्यानंतर सायंकाळी पाचच्या सुमारास श्लोक बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत पतंग उडविण्यासाठी गेला. सहाव्या मजल्यावरून तोल जाऊन पडल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक भोजलिंग दोडमिसे यांनी दिली..बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे दुर्घटना या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक गजानन चोरमले, सहायक निरीक्षक भोजलिंग दोडमिसे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. इमारतीचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना चौकशीत मिळाली. इमारतीतील जिन्यांना कठडे नसल्याचे उघडकीस आले. बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे दुर्घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोडमिसे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.