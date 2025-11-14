पुणे

Katraj Zoo Update : कात्रज प्राणी संग्रहालयाचे तिकीट दर वाढणार, प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे

Entry Fee Hike Proposed at Katraj Zoo : पुण्यातील कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयाच्या वाढत्या देखभाल-दुरुस्ती खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने तिकीट दरात सव्वा ते दोन पटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कात्रजमधील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयातील तिकीट दरात सव्वा ते दोन पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे सादर केला आहे. प्राणी संग्रहालयाचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वाढल्याने शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये तिकीट दरवाढ केली होती.

