Khadakwasla Bridge: खडकवासला पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, २६ मे रोजी वाहतुकीसाठी खुला

पुणे : नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यासह (सिंहगड रस्ता) महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या आनंदनगर येथील सनसिटी ते कर्वेनगरला जोडणाऱ्या पुलाचे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणार आहे. महापौर, महापालिका आयुक्तांनी शनिवारी या पुलाच्या कामाची पाहणी करून आढावा घेतला. त्यानंतर संबंधित पूल पावसाळ्यापूर्वी म्हणजे २६ मे या दिवशी वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे..सिंहगड रस्त्यावरून कर्वेनगर, कोथरूड परिसरात तसेच कोथरुड, कर्वेनगर येथून सिंहगड रस्ता, सातारा रस्ता, कात्रजला जाणाऱ्या नागरिकांच्या सोईसाठी मुठा नदीवर आनंदनगर येथील सनसिटी ते कर्वेनगरदरम्यान पुलाच्या कामास सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुरुवात झाली. मागील अडीच वर्षांपासून पुलाचे काम सुरू आहे..त्यानुसार, कर्वेनगरकडील बाजूला खांब, गर्डर टाकण्याचे, तसेच पोहोच रस्त्याचे काम झाले आहे. तर, सनसिटीकडील बाजूच्या खांबांच्या उभारणीचे काम सध्या सुरू आहे. आगामी तीन महिन्यात उर्वरित कामही पूर्ण केल्यानंतर पूल वाहतुकीसाठी एप्रिल-मे महिन्यात सुरू करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते..दरम्यान, महापौर मंजूषा नागपुरे, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पुलाच्या कामाची पाहणी केली. पुलाच्या उर्वरित कामाचा आढावा घेतला. या वेळी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, विशेष प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे, पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांच्यासह स्थानिक नगरसेवक, महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..संबंधित पुलाचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करून २६ मे रोजी हा पूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. तत्पूर्वी सनसिटी, वारजेकडील बाजूच्या रस्त्यांमधील अडथळे दूर आणि रस्ता रुंदीकरण करून एकसलग रस्ता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानंतर, या पुलावरील वाहतूक सुरू केली जाणार असल्याची माहिती विशेष प्रकल्प विभागाने दिली..Pune News : सनसिटीजवळील पुलाचा मुहूर्त अखेर निघाला, पावसाळ्यापूर्वी २६ मे रोजी पुल वाहतुकीसाठी होणार सुरु.असे होणार फायदेसिंहगड रस्ता, राजाराम पूल, कर्वेनगरमधील वाहतुकीचा ताण कमी होणारमहामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणारसिंहगड रस्ता ते कोथरूडदरम्यानच्या प्रवासासाठी कमी वेळ लागणारअपघात, वाहतूक कोंडीच्या समस्येपासून सुटका होणारविद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिकांसह रहिवाशांचा प्रवास सोपा होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.