Khadakwasla Dam Water Discharge : पुणेकरांनो सावधान! दुपारी 12 वाजता खडकवासल्यातून 22,880 क्युसेकने विसर्ग; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा, धरणाच्या साखळीत 'मुसळधार'

पुणे : खडकवासला धरण साखळीतील सर्व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ६ वाजल्यापासून पावसाचा जोर वाढल्याने धरणांतील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर खडकवासला धरणाच्या (Pune heavy rain dam discharge update) सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग दुपारी १२ वाजता वाढविण्यात येणार असून तो १६,२४७ क्युसेकने वाढवून एकूण २२,८८० क्युसेक करण्यात येणार असल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिली..पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार, पाणलोट क्षेत्रातील अतिवृष्टी आणि धरणात वाढणारी आवक लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाच्या तीव्रतेनुसार आणि धरणात येणाऱ्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार विसर्गात पुन्हा वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे..Radhanagari Dam Gate Opened : राधानगरी धरण 100 टक्के भरले! मध्यरात्री 6 क्रमांकाचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; भोगावती नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा.दरम्यान, पावसाचा जोर कायम राहिल्यास पुढील काही तासांत धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग ३० हजार क्युसेकपर्यंत वाढू शकतो, असा इशाराही खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिला आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक विसर्ग ८ जुलै २०२६ रोजी २७,२०३ क्युसेक इतका नोंदविण्यात आला होता..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे 6 वक्र दरवाजे उघडले! मोसमातील पहिलाच विसर्ग; धरणात 86.11 टीएमसी साठा, 25 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक.सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता मुठा नदीपात्र आणि नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे, नदीपात्रात उतरू नये तसेच नदीपात्रातील जनावरे, साहित्य किंवा अन्य वस्तू तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवाव्यात, असे आवाहन कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग यांनी केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले असून नदीकाठच्या परिसरात विशेष दक्षता घेण्यास सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.