पुणे

Khadakwasla Dam Water Discharge : पुणेकरांनो सावधान! दुपारी 12 वाजता खडकवासल्यातून 22,880 क्युसेकने विसर्ग; मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा, धरणाच्या साखळीत 'मुसळधार'

Khadakwasla Dam Water Release Increased : पुण्यातील खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे धरणातून २२,८८० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. विसर्ग ३० हजार क्युसेकपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
Khadakwasla Dam water release today

Khadakwasla Dam water release today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : खडकवासला धरण साखळीतील सर्व धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ६ वाजल्यापासून पावसाचा जोर वाढल्याने धरणांतील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर खडकवासला धरणाच्या (Pune heavy rain dam discharge update) सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग दुपारी १२ वाजता वाढविण्यात येणार असून तो १६,२४७ क्युसेकने वाढवून एकूण २२,८८० क्युसेक करण्यात येणार असल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिली.

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