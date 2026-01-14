Pune Holkar Bridge : होळकर पुलावर पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात; धडक देऊन चालक पसार!

पुणे : खडकीतील होळकर पुलावर भरधाव वाहनाच्या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १३) पहाटे घडली. मृत महिलेचे वय अंदाजे ६० वर्षे असून, अद्याप ओळख पटलेली नाही. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास खडकीतील होळकर पुलाकडून चंद्रमा चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एक महिला जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती विश्रांतवाडी पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी जखमी महिलेला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. .Pune Lake Cleaning : कात्रज, जांभूळवाडी आणि पाषाण तलावांचा श्वास मोकळा होणार; स्वच्छतेचा मुहूर्त ठरला; सकाळ इम्पॅक्ट!.प्राथमिक तपासात भरधाव वाहनाच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पोलिस अंमलदार वैणुनाथ विखे यांनी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाहनचालकाचा शोध घेण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.