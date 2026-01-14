पुणे

Pune Holkar Bridge : होळकर पुलावर पहाटेच्या सुमारास भीषण अपघात; धडक देऊन चालक पसार!

Hit And Run Case : पुण्यातील होळकर पुलावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून चालक फरार झाला आहे. विश्रांतवाडी पोलीस सीसीटीव्हीच्या मदतीने आरोपी चालकाचा शोध घेत आहेत.
Tragic Hit-and-Run on Holkar Bridge: Elderly Woman Loses Life

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : खडकीतील होळकर पुलावर भरधाव वाहनाच्या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १३) पहाटे घडली. मृत महिलेचे वय अंदाजे ६० वर्षे असून, अद्याप ओळख पटलेली नाही. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे.

