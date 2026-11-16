Pune News: पुण्यातील खराडी-शिवणे रस्त्याचे काम रखडले; वडगाव शेरीत २४ हजार चौ. मीटर जागेचे सक्तीने भूसंपादन

पुणे : गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळापासून पश्चिम आणि पूर्व पुण्याला जोडणाऱ्या खराडी-शिवणे रस्त्याचे काम रखडले आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनात प्रचंड अडथळे आल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे. वडगाव शेरी येथे मुळा-मुठा नदीच्या काठाने हा रस्ता प्रस्तावित आहे. मात्र, शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत नसल्याने सुमारे एक किलोमीटरचा रस्ता रखडला आहे. या भागातील जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेला तब्बल ६३.५० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठवला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पुणे महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात शिवणेपासून खराडीपर्यंतचा भाग नदीकाठच्या रस्त्याने जोडण्यासाठी १७.२१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची तरतूद करण्यात आली होती. हा रस्ता सध्या तुकड्या-तुकड्यांत अस्तित्वात आहे. संगमवाडी ते खराडी दरम्यानचा ११.२१ किलोमीटरचा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यापैकी ९.७० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून, ९.४० किलोमीटरचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुलाही करण्यात आला आहे..मात्र, वडगाव शेरी येथील सर्वे क्रमांक ५, ५५, ५६ आणि ५९ मधील २४ मीटर रुंदीचा रस्ता भूसंपादनाअभावी तब्बल दीड दशकापासून रखडला होता. जागामालकांची जमीन ताब्यात येत नसल्याने या भागातील प्रत्यक्ष कामाला ब्रेक लागला होता. आता हा पेच सोडविण्यासाठी प्रशासनाने नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे..सुमारे एक किलोमीटर लांबीचा रस्ता करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांची २४ हजार चौरस मीटर जागा सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. भूसंपादनास विलंब झाल्याने महापालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. सन २०२६-२७ च्या रेडीरेकनर दरानुसार प्रतिचौरस मीटर २६ हजार ४६० रुपये या दराने भूसंपादनासाठी तब्बल ६३ कोटी ५० लाख ४० हजार रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे..दोन स्वतंत्र प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडेमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ अन्वये भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मंजुरी घेऊन वडगाव शेरी येथील सर्वे क्रमांक ५ साठी एक, तर सर्वे क्रमांक ५५, ५६ आणि ५९ साठी दुसरा, असे दोन स्वतंत्र प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेकडे सादर करण्यात आले आहेत..कर्वेनगरमधील भूसंपादनाला गतीशिवणे-खराडी रस्त्याच्या वारजे ते म्हात्रे पूल या टप्प्यातील कामही रखडले आहे. सध्या जावळकर उद्यान ते महालक्ष्मी लॉन्सदरम्यान सुमारे अडीच किलोमीटर रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील दीड ते दोन महिन्यांत या भागातील अनेक जागा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर राजाराम पूल ते म्हात्रे पूल या दरम्यान काही ठिकाणी रस्ता अर्धवट असल्याने वाहतुकीसाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. तेथील जागांचेही भूसंपादन केले जाणार आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.खराडी-शिवणे प्रकल्पातील वडगाव शेरी येथील काही जागा ताब्यात आलेल्या नसल्याने सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.- राजेश बनकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.