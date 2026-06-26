पुणे

पिरंगुट घाटात तातडीने संरक्षक उपाययोजना करा

पिरंगुट घाटात तातडीने संरक्षक उपाययोजना करा
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पिरंगुट, ता. २६ : पुणे-कोलाड महामार्गावरील पिरंगुट (ता. मुळशी) घाट परिसरात वाढते अपघात रोखण्यासाठी तातडीने संरक्षक उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार शंकर मांडेकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अधीक्षकांना निवेदन दिले.
आमदार मांडेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘राष्ट्रीय महामार्ग ७६५ वरील पिरंगुट घाटाची अवस्था अत्यंत धोकादायक झाली आहे. घाटात अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती, सुरक्षा कठडे आणि दिशादर्शक फलक नसल्याने प्रवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षभरात या भागात अनेक छोटे-मोठे अपघात होऊन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.’’
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न गंभीर बनला असून, भविष्यातील मोठी दुर्घटना टाळण्यासाठी घाटात तातडीने संरक्षक भिंती उभारणे, धोकादायक वळणांवर सूचनाफलक लावणे आणि रस्त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे मांडेकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

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अपघात रोखण्यासाठी तातडीच्या कामांची गरज
दिशादर्शक फलक स्थापन करणे
रोड वर्क पीरियड पिरंगुट
प्राणसंबंधी धोका अपघातांचा
संरक्षक भिंती उभारण्याचे कार्य
वळणांवर सांकेतिक संकेतस्थळांची गरज