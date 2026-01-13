Pune Crime: ''आम्ही भाई आहोत.. नादाला लागाल तर खून करु'', पुण्यात मोकाट गुंडांची दहशत

Pune Latest News: कोंढवा परिसरात दुचाकींवरून आलेल्या गुंड टोळक्याने ‘आम्ही या भागातील भाई आहोत. ‘मकोका’सारख्या गंभीर गुन्ह्यातून कारागृहातून बाहेर आलो आहोत. आमच्या नादाला लागलात तर खून करू,’ अशी धमकी देत नागरिकांमध्ये दहशत माजवली. या घटनेमुळे महापालिका निवडणुकीच्या काळातही कोंढवा परिसरात सराईत गुन्हेगार मोकाट फिरत असल्याचे दिसून येत आहे..दरम्यान, या प्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. तसेच, अन्य दहा ते बारा साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोहेल नवाज शेख ऊर्फ पठाण (वय २५) आणि सादिक शेख (दोघे रा. कोंढवा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत पोलिस अंमलदार सूरज शुक्ला यांनी फिर्याद दिली आहे..Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार २६ डिसेंबर रोजी दुपारी घडला. याबाबत १२ जानेवारी रोजी कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी सोहेल, सादिक आणि त्यांचे साथीदार दुचाकींवरून कोंढव्यात दाखल झाले. ‘आम्ही या भागातील भाई आहोत. गंभीर गुन्ह्यातून कारागृहातून बाहेर आलो असून, आमच्या नादाला लागल्यास खून करू,’ अशी धमकी देत टोळक्याने हत्यारे आणि दगडाने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तोडफोड केली. .BMC Election: मराठीचा झेंडा की मतांची गणितं? ‘इंग्रजी’ बॅनरवरून मनसे, ठाकरे गटावर भाजप-शिंदे सेनेचा घणाघात .परिसरातील नागरिकांनी त्यांना तसे न करण्यास सांगितले. तेव्हा टोळक्याने नागरिकांना शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आरोपी पसार झाले. पोलिसांनी तांत्रिक तपास आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे दोघांना अटक केली. उर्वरित साथीदार अद्याप पसार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र गावडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.