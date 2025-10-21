पुणे

Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास

Burglary at Airking Wine Shop : कोंढवा येथील उंड्री-पिसोळी रस्त्यावरील 'एअरकिंग वाइन शॉप'चा दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी मध्यरात्री ₹१.५७ लाखांची रोकड आणि बिअरच्या दोन बाटल्या चोरल्या.
पुणे : कोंढवा परिसरात मागील काही दिवसांत चोरी आणि घरफोडीच्या घटना वाढल्या आहेत. उंड्री- पिसोळी रस्त्यावरील एअरकिंग वाइन शॉपचा दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी दीड लाख रुपयांची रोकड आणि बिअरच्या दोन बाटल्या लांबविल्या. ही घटना १९ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री घडली.

