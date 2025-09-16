पुणे

Kondhwa Classes Approval: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा; कोंढव्यातील वर्गांना मान्यता, पुढील आठवड्यापासून सुरू होणार

Students Classes Resume in Kondhwa Pune: कोंढवा येथील तीन महापालिका शाळांमध्ये नववी व दहावीच्या वर्गांना मान्यता मिळाल्यामुळे तब्बल २०० विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. पुढील आठवड्यापासून वर्ग सुरू होणार आहेत.
Pune education news 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोंढव्यातील महापालिकेच्या तीन शाळा असूनही त्यात नववी व दहावीचे वर्ग नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सुरू होती. परिणामी गरीब, कष्टकरी नागरिकांच्या मुले-मुली शिक्षणापासून दूर जाण्याची भीती होती. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यासह ‘सकाळ’ने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला.

pune
education
school
student
Kondhwa school classes

