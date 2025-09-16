Kondhwa Classes Approval: विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा; कोंढव्यातील वर्गांना मान्यता, पुढील आठवड्यापासून सुरू होणार

पुणे : कोंढव्यातील महापालिकेच्या तीन शाळा असूनही त्यात नववी व दहावीचे वर्ग नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सुरू होती. परिणामी गरीब, कष्टकरी नागरिकांच्या मुले-मुली शिक्षणापासून दूर जाण्याची भीती होती. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यासह ‘सकाळ’ने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला..अखेर कोंढव्यातील एका शाळेसाठी नववी व दहावीच्या वर्गांना मान्यता प्राप्त झाली आहे, या वर्षीपासूनच नववीचे वर्ग सुरू होतील, तर पुढील वर्षीपासून दहावीचे वर्ग सुरू होणार असल्याने तब्बल २०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आता पुढील आठवड्यापासून शाळा सुरू होणार आहे..कोंढवा परिसरात संत गाडगे महाराज शाळा (१२२ ब), अब्दुल कलाम आझाद शाळा (२०९ ब), बापूसाहेब दरेकर शाळा ( १७५ ब) या तीन शाळा आहेत. या शाळांमध्ये कोंढवा, पिसोळी, टिळेकरनगर, उंड्री, येवलेवाडी, कात्रज, लुल्लानगर, हांडेवाडी यासह अनेक वाड्यावस्त्यांवरील विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिक्षणासाठी येतात. त्यात या परिसरातील वस्त्या व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. .गोरगरीब पालकांकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बळ दिले जात होते, मात्र संबंधित शाळांमध्ये आठवीपर्यंतचेच वर्ग आहेत. त्यामुळे आठवीनंतर संबंधित विद्यार्थ्यांनी नववी व दहावीचे शिक्षण घेण्यासाठी भवानी पेठेतील शाळेत जावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही मोठी गैरसोय सुरू होती. नववी व दहावीच्या वर्गांचा अभाव असल्याने व दूरच्या शाळेत पाठविण्यासाठीचा खर्च पेलवत नसल्याने मुलींसह मुलांच्याही पुढील शिक्षणासाठी पालक तयार नव्हते. परिणामी विद्यार्थी गळतीचा प्रकार सुरू होता..दरम्यान, आम आदमी पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे शहराध्यक्ष एम. अली. सय्यद यांनी येथे नववी व दहावीचे वर्ग वाढविण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची गांभीर्याने दखल घेत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने नववी व दहावीचे वर्ग वाढविण्याला मान्यता दिली असून पुढील आठवड्यापासून वर्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे..रजेच्या कारणाने प्रस्ताव धूळ खातजून महिन्यात शाळा सुरू होतील, त्यापूर्वीच आठवीतील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाची सोय होण्यासाठी संबंधित प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांच्या रजेच्या कारणामध्ये संबंधित प्रस्ताव अडकून पडला आहे. दरम्यान, यासंबंधीचा प्रस्ताव मागवून त्यावर पुढील कार्यवाही करू, असे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त आशा राऊत यांनी सांगितले..Yavatmal News : जिवंत रुग्णाला केले मृत घोषित, शवविच्छेदनाचीही केली तयारी; मद्यपी डॉक्टरचा प्रताप .कोंढव्यातील शाळेमध्ये नववी व दहावी वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबतचा ठरावही झाला आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यापासून हे वर्ग सुरू होतील.- विजय थोरात, उपायुक्त, शिक्षण विभाग, महापालिका.कोंढव्यातील शाळांमध्ये नववी व दहावीचे वर्ग नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूर जावे लागत होते. नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी अनेक महिन्यांपासून महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. आता दोन्ही वर्गांना मान्यता मिळाली आहे. लवकरच हे वर्ग सुरू होतील.- एम. अली सय्यद, शहराध्यक्ष, अल्पसंख्याक विभाग आप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.