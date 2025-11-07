पुणे

Pune Fraud Case : कोथरूडमधील दांपत्याची १३ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात तिघांना अटक

₹13 Crore Fraud in Kothrud, Pune : मुलींचा आजार बरा करण्याच्या नावाखाली कोथरूडमधील आयटी अभियंत्याकडून १३.२० कोटींची फसवणूक; वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके या तिघांना नाशिकमधून अटक.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोथरूडमधील एका दांपत्याची १३ कोटी २० लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात वेदिका पंढरपूरकर, कुणाल पंढरपूरकर आणि दीपक खडके या तिघांना नाशिकमधून अटक करण्यात आली आहे. ही माहिती पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली.

