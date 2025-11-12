Bawdhan Protest : बावधनमधील वीज, पाणी, रस्त्यांसाठी ३५० नागरिकांचे 'ह्युमन चेन' आंदोलन; मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा

कोथरूड : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि मुलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी बावधन सिटिझन्स फोरमतर्फे मानवी साखळी आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये ३५० बावधनकरांचा सहभाग होता. .रानवारा गल्लीमधील अडथळा दूर करावा, ओंकार गार्डन येथे वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी कर्मचारी नेमावा, गर्दीच्या वेळेस मुख्यतः सकाळी आणि संध्याकाळी अवजड वाहनांना बंदी घालावी, बावधनमधील वीजपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी एमएसईबी (महावितरण) स्वतंत्र सबस्टेशन असावे, वींडमिल सोसायटी ते एमएनजीएल पंपापर्यंत अतिक्रमणमुक्त चांगला रस्ता बनवावा, तसेच परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशा विविध मागण्या स्थानिक नागरिकांनी केल्या. .Balapur Crime : शिक्षकाकडून पाच विद्यार्थीनींना ‘बॅडटच’ नवेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील धक्कादायक प्रकार!.यावेळी कृणाल घारे, आरती कारंजावणे, मयुरेश वांजळे, दिशा वांजळे आणि बावधन पोलिस ठाण्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या आंदोलनासाठी सर्व पक्षिय नेत्यांना कळवण्यात आले होते. तसेच मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. .या वेळेत सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे बावधन सिटिझन्स फोरमच्या वतीने कळवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.