पुणे : कुचिक प्रकरणातील पीडीत मुलगी सुखरुप - रुपाली चाकणकर

By

पुण्यातील शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक (Raghunath Kuchik) याच्यावर बलात्कारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील पीडित मुलगी सुखरुप असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी दिली आहे. (Pune Kuchik case Suffering girl is safe now says Rupali Chakankar)

हेही वाचा: निर्भया, दामिनी स्काड कुठे आहेत?; पुणे पोलिसांवर चित्रा वाघ यांचे गंभीर आरोप

चाकणकर म्हणाल्या, पीडित मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कुचिक याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पीडित मुलीला न्याय मिळेल या दृष्टिकोनातून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा: हिजाब बंदीचा विषय आता सुप्रीम कोर्टात; हायकोर्टाच्या निर्णयाला देणार आव्हान

दरम्यान, वडगाव शेरी येथील शाळेत विद्यार्थीनीवर झालेल्या हल्ला प्रकरणी बोलताना चाकणकर म्हणाल्या, एकतर्फी प्रेमातून अल्पवयीन मुलीवर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना काल पुण्यात घडली. पीडित मुलीवर पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असून तिची प्रकृती ठीक आहे.

वडगाव शेरीमधील या पीडित मुलीवर हल्ला करणाऱ्या तरुणानं विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे, त्याच्यावर देखील उपचार सुरू आहेत. हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हल्ला झालेली मुलगी दहावीची विद्यार्थिनी असून आजपासून तिची परीक्षा सुरू झाली आहे. त्यामुळं उपचार सुरू असताना तिला हॉस्पिटलमधून परीक्षा देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.