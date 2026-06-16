पुणे

Pune Lake City : पुण्यात ‘लेक सिटी’ प्रकल्पाला गती; पाषाण, कात्रज, जांभुळवाडी तलावांसाठी सर्वंकष मास्टर प्लॅनची तातडीची तयारी

पाषाण, कात्रज व जांभुळवाडी तलावांसाठी सर्वंकष ‘लेक सिटी’ मास्टर प्लॅनची तातडीची मागणी; प्रदूषण, सांडपाणी व मृत मासे प्रकरणी स्थायी समितीची प्रशासनाला कडक निर्देश
Jurisdictional Asset Transfer Slabs: Expediting Jambhulwadi Takeover from Water Conservation Wings

Jurisdictional Asset Transfer Slabs: Expediting Jambhulwadi Takeover from Water Conservation Wings

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरातील तलावांचे संवर्धन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जांभुळवाडी, पाषाण आणि कात्रज तलावांसाठी 'लेक सिटी' प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करावा. तसेच जांभुळवाडी तलावाचे जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज प्रशासनाला दिले.

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