Pune Lake City : पुण्यात ‘लेक सिटी’ प्रकल्पाला गती; पाषाण, कात्रज, जांभुळवाडी तलावांसाठी सर्वंकष मास्टर प्लॅनची तातडीची तयारी

पुणे : शहरातील तलावांचे संवर्धन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जांभुळवाडी, पाषाण आणि कात्रज तलावांसाठी 'लेक सिटी' प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करावा. तसेच जांभुळवाडी तलावाचे जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज प्रशासनाला दिले..पुणे शहरातील पाषाण, कात्रज आणि जांभुळवाडी या महत्त्वाच्या तलावांच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा घेताना अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. तलावांमध्ये वाढते प्रदूषण, सांडपाण्याचा विसर्ग, जलपर्णीचा प्रादुर्भाव, मृत मासे आढळण्याच्या घटना तसेच अपुऱ्या देखभालीमुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असल्याची चिंता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शहरासाठी प्रस्तावित 'लेक सिटी' प्रकल्पाचा अधिकृत मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना भिमाले यांनी दिल्या..प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलच्या अटी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अहवाल आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. जांभुळवाडी तलावाचे व्यवस्थापन जलसंधारण विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय आणि शासनस्तरीय प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत..कात्रज तलावात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे आढळल्याच्या घटनांबाबत जल नमुने आणि प्रयोगशाळा अहवाल तातडीने सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. पाषाण तलावातील जलपर्णी, सांडपाणी आणि कचऱ्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी. जलपर्णी हटविणे, गाळ काढणे आणि सांडपाणी रोखण्यासाठी खर्च झालेला निधी व मासे मृत्यू प्रकरणी पर्यावरण विभागाचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश भिमाले यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.