Pune Land Acquisition Bribe : पुण्यात निकालाची प्रत देण्यासाठी एक लाखांची लाच; निवृत्त मंडल अधिकारी महिला ताब्यात!

पुणे : भूसंपादन प्रकरणात निकाल झाल्यानंतर त्याची प्रत देण्यासाठी शेतकऱ्याकडे एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सेवानिवृत्त मंडल अधिकारी महिलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ताब्यात घेतले आहे..सुनंदा अशोक वागसकर (येवले) असे ताब्यात घेण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत एका शेतकऱ्याने एसीबीकडे तक्रार दिली होती. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे शेतकरी आहेत. त्यांच्या ६२ वर्षांच्या मामे बहिणीच्या वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपपत्र नोंदीसंबंधीचा दावा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विभागात दाखल आहे. या दाव्यात नुकताच निकाल झाला होता. त्या निकालाची प्रत देण्यासाठी वागसकर यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली..KDMC Election: केडीएमसी निवडणुकीत भाजपचा विजयरथ सुरू; तिसऱ्या उमेदवाराची बिनविरोध निवड, जाणून घ्या नावे.तक्रारदाराकडून सुरुवातीला ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर पडताळणी दरम्यान ही रक्कम वाढवून स्वतःसाठी आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्या नावे एकूण एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. १४ नोव्हेंबर रोजीच्या पडताळणीत आरोपी वागसकर यांनी लाच मागणी करून स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार एसीबीच्या पथकाने वागसकर यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.