Pune Land Acquisition Bribe : पुण्यात निकालाची प्रत देण्यासाठी एक लाखांची लाच; निवृत्त मंडल अधिकारी महिला ताब्यात!

Retired Officer Arrested : पुण्यात उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवृत्त मंडल अधिकारी महिलेला शेतकऱ्याकडून एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी एसीबीने ताब्यात घेतले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्वरित कारवाई केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भूसंपादन प्रकरणात निकाल झाल्यानंतर त्याची प्रत देण्यासाठी शेतकऱ्याकडे एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सेवानिवृत्त मंडल अधिकारी महिलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ताब्यात घेतले आहे.

