पुणे

Pune Landslide: पासली-केळद खिंडीत १५ फूट खोल भेगा, ६०० मीटर रस्ता खचला; मढे घाट मार्ग बंद, नागरिकांमध्ये भीती

पासली-केळद खिंडीत रस्ता १५ फूट भेगांनी खचला; मढे घाट पर्यटन ठप्प, १३ गावांची वाहतूक व मूलभूत सेवांवर संकट
Authorities inspected the damaged stretch after deep cracks developed, disrupting connectivity to 13 villages.

Authorities inspected the damaged stretch after deep cracks developed, disrupting connectivity to 13 villages.

Sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे : राजगड तालुक्यातील पासली केळद खिंडीतील खचलेला रस्ता सोमवार (ता.०६) रोजी रात्रभर कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात खचला असून सुमारे 15 फूट उंचीच्या भेगा पडून सुमारे 600 मीटर पर्यंत लांब गेल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने कालच रस्ता बंद केला असून मंगळवार (ता.07) रोजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाहणी केली.

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