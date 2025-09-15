पुणे

Kalu Waterfall Accident : काळू धबधब्याजवळ दरड कोसळून दुर्घटना, २३ वर्षीय इंजिनिअरचा मृत्यू;

Pune News : माळशेज घाटाजवळील काळू धबधब्यावर ट्रेकिंगला गेलेल्या पुण्यातील २३ वर्षीय अभियंत्याचा दरडीखाली दगड कोसळल्याने मृत्यू, सोबत असलेला मित्र जखमी.
सिद्धार्थ कसबे
पिंपळवंडी : माळशेज घाटाजवळील काळू धबधबा येथे रविवारी(ता.१४) फिरण्यासाठी आलेल्या पुण्यातील अभियंता हिमलकुमार बिनोदकुमार सिंग(वय २३,रा.खराडी) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. तसेचत्याच्या सोबत असलेला अंशुमन मौर्य (वय २३) हा जखमी झाला आहे.

pune
Tourisim
Bus accident in Maharashtra
Animal attacks in Maharashtra
Suicide cases in Maharashtra
Pune trekking accident
Kaloo Waterfall safety

