विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी साडेसात हजार जागांची वाढ

पुणे, ता. ११ : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे तीन आणि पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत तिसऱ्या फेरीपर्यंतचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता. १४) आणि पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी येत्या सोमवारपर्यंत (ता. १७) नवीन साडेसात हजारांहून अधिक जागा वाटप जाहीर करण्यात येईल. प्रवेश प्रक्रियेत आता १३० महाविद्यालयांची भर पडली असून त्याद्वारे सात हजार ६२० नवीन जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.
दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी प्राधान्यक्रम भरण्याच्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी ३३ हजार २०३ विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रम भरले आहेत. यात तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी २३ हजार ३९१ विद्यार्थ्यांनी, तर पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी नऊ हजार ८१२ विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रम भरले आहेत.
यावेळी राज्यात तीन वर्षीय अभ्यासक्रमासाठी ९३ महाविद्यालये आणि १० हजार १०५ जागा उपलब्ध होत्या. आजपर्यंत यामध्ये ७० महाविद्यालयांची वाढ झाली असून आतापर्यंत एकूण १६३ महाविद्यालये झाली असून चार हजार ७१० नवीन जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे एकूण उपलब्ध जागांची संख्या आता १४ हजार ८१५ झाली आहे. तर, पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी ५६ महाविद्यालये आणि पाच हजार ९५५ जागा उपलब्ध होत्या. आतापर्यंत यामध्ये ६० महाविद्यालयांची वाढ झाली आहे. आता एकूण ११६ महाविद्यालये झाली असून दोन हजार ९१० नवीन जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्रवेशासाठी एकूण उपलब्ध नवीन जागांची संख्या आता आठ हजार ८६५ झाली आहे. दोन्ही अभ्यासक्रम मिळून आतापर्यंत एकूण १३० महाविद्यालयांची भर पडली असून राज्यात एकूण २७९ महाविद्यालये प्रवेशासाठी उपलब्ध आहेत. यामध्ये सात हजार ६२० नवीन जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. प्रवेशासाठी एकूण २३ हजार ६८० जागा उपलब्ध आहेत.
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