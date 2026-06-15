पुणे

LGBTQ Pride : पुण्यात एलजीबीटीक्यू अभिमान यात्रा रंगतदार; स्वीकृती, समानता आणि घटनात्मक हक्कांसाठी बुलंद आवाज

एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या समानता, सन्मान आणि अस्तित्वासाठी पुण्यात काढलेल्या १४व्या अभिमान यात्रेत विविधतेचा स्वीकार, घटनात्मक हक्कांची मागणी आणि स्वीकृतीचा रंगीबेरंगी जल्लोष
Legislative Infrastructure Resistance: Opposing the March 2026 Transgender Persons Amendment Act

Legislative Infrastructure Resistance: Opposing the March 2026 Transgender Persons Amendment Act

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘तुमचं आमचं सेम असतं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं’, ‘हे हे हो हो, होमोफोबिया हॅज टू गो’, ‘नका करू दुजेपणा, समलैंगिकांना आपलं म्हणा’, ‘कल हो आज हो, समानता का राज हो’ अशा घोषणा आणि हातात लहरणारे रंगीबेरंगी झेंडे घेऊन पुणे शहरातील मध्यवर्ती भाग शनिवारी (ता. १३) एका वेगळ्याच स्वीकृतीच्या रंगांनी उजळून निघाला.

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