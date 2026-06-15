LGBTQ Pride : पुण्यात एलजीबीटीक्यू अभिमान यात्रा रंगतदार; स्वीकृती, समानता आणि घटनात्मक हक्कांसाठी बुलंद आवाज

पुणे : ‘तुमचं आमचं सेम असतं, प्रेम म्हणजे प्रेम असतं’, ‘हे हे हो हो, होमोफोबिया हॅज टू गो’, ‘नका करू दुजेपणा, समलैंगिकांना आपलं म्हणा’, ‘कल हो आज हो, समानता का राज हो’ अशा घोषणा आणि हातात लहरणारे रंगीबेरंगी झेंडे घेऊन पुणे शहरातील मध्यवर्ती भाग शनिवारी (ता. १३) एका वेगळ्याच स्वीकृतीच्या रंगांनी उजळून निघाला..‘युतक चॅरिटेबल ट्रस्ट’तर्फे एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या समानता, सन्मान आणि अस्तित्वासाठीच्या लढ्याचे प्रतीक असलेली १४वी ‘एलजीबीटीक्यू अभिमान यात्रा २०२६’ उत्साहात पार पडली. यंदाच्या यात्रेचे नेतृत्व ‘ग्रँड मार्शल’ म्हणून मनुष्यबळ संसाधन विभागाच्या तृतीयपंथी रीवा किंकर यांनी केले. पदयात्रेत सहभागी असणाऱ्यांच्या हातात असलेले सृजनशील फलक, रंगीत फेस पेंटिंग्स, आणि विविध घोषवाक्यांनी ही यात्रा नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होती..या यात्रेमध्ये समलैंगिक, उभयलिंगी, तृतीयपंथी, द्विलिंगी आणि इतर लैंगिक अल्पसंख्याक समाजाचे साधारण एक हजार ८०० पेक्षा अधिक सदस्य आणि समर्थक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. दुपारी साडेचार वाजता मंडई येथील मंडई मेट्रो स्टेशनपासून सुरू झालेली ही यात्रा बाजीराव रस्ता, शनिपार, मंडई, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्तामार्गे पुन्हा मूळ ठिकाणी परत आली. विविधतेचा स्वीकार, समानतेचा आग्रह आणि घटनात्मक हक्कांसाठीचा बुलंद आवाज यांचा त्रिवेणी संगम यावेळी दिसून आला. ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल उकरंडे आणि मयूर पठारे यांनी आभार मानले..कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध....या पदयात्रेत मार्च २०२६ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्क संरक्षण) दुरुस्ती कायदा, २०२६’ मधील काही तरतुदींविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हा कायदा अधिक व्यापक, समावेशक आणि तृतीयपंथी व्यक्तींच्या स्व-ओळखीच्या अधिकाराला पूरक करण्याची मागणी सहभागींकडून करण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नालसा विरुद्ध भारत सरकार’ (२०१४) या ऐतिहासिक प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत, प्रत्येक व्यक्तीला ‘स्वतःची लैंगिक ओळख स्वतः ठरविण्याच्या’ (स्व-ओळखीच्या) मूलभूत अधिकाराची प्रशासकीय पातळीवर प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.