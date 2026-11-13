liquor delivery scam : मद्य घरपोच सेवेच्या नावाखाली पुण्यात ग्राहकांची फसवणूक; बनावट संकेतस्थळ तयार करून सायबर चोरट्यांनी लुटले सुमारे एक लाख रुपये

पुणे : एका मद्यविक्री दुकानाच्या नावाने बनावट संकेतस्थळ तयार करून मद्याची ‘होम डिलिव्हरी’ देण्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी ग्राहकांची सुमारे एक लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत अर्जुन चव्हाण (वय ३५, रा. बोराटे नगर, चंदननगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट ते १२ नोव्हेंबर दरम्यान हा फसवणुकीचा प्रकार घडला. सायबर चोरट्यांनी फिर्यादी यांच्या मद्यविक्री दुकानाच्या नावाचा गैरवापर केला..आरोपींनी गुगलवर या दुकानाच्या नावाने बनावट संकेतस्थळ तयार करून त्यावर स्वतःचे चार मोबाईल क्रमांक दिले. त्या क्रमांकांवर संपर्क साधणाऱ्या ग्राहकांना मद्याची घरपोच सेवा (होम डिलिव्हरी) देण्याची खोटी जाहिरात करून चोरट्यांनी जाळ्यात ओढले. अशा प्रकारे दुकानाच्या १५ ते २० ग्राहकांकडून ऑनलाइन ‘क्यूआर कोड’ द्वारे पैसे स्वीकारून त्यांची सुमारे एक लाख रुपयांची फसवणूक केली..आपली फसवणूक आणि दुकानाच्या नावाचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात येताच चव्हाण यांनी पोलिसांत धाव घेतली. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.