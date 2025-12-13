Pune Lok Adalat : पुण्यात लोक अदालतीत दंड भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांची गर्दी; नोटीस नसल्यामुळे गोंधळ!

पुणे : नोटीस पाठविलेल्या प्रकरणांबरोबर स्वत:हून दंडाची रक्कम भरणाऱ्या वाहनचालकांची मोठी गर्दी शनिवारी न्यायालयात उसळली. त्यामुळे, परिसरात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्वतःहून दंड भरायला तयार असतानाही पोलिस दंड भरून घेत नाही व सवलत देत नाही, असा त्रागा नागरिकांनी व्यक्त केला. तसेच मागील लोकअदालतीत टोकन दिलेल्या वाहनचालकांचे देखील दंड स्वीकारण्यात आले नाहीत..महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार शनिवारी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीदरम्यान होणारी संभाव्य गर्दी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी एक नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीची नोटीस काढण्यात आली आहे. तीच प्रकरणे शनिवारी होणाऱ्या लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही नोटीस न मिळालेल्या नागरिकांची देखील मोठी गर्दी झाली होती..Pune Biomining Project : बायोमायनिंगचे काम कमी दराने करण्यास ठेकेदारांची तयारी; स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव जाण्याची शक्यता!.मागील लोकअदालतीत पाच तास रांगेत थांबल्यानंतर मला टोकन मिळाले. आज न्यायालयात आलो तर फक्त नोटीस मिळालेल्या वाहनचालकांची रक्कम भरून घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मुळात ज्यांना टोकन दिले त्यांचाही विचार होणे आवश्यक होते. जर टोकनचा विचारच केला जाणार नव्हता तर हे टोकन का दिले? लोकअदालत नागरीकांना दिलासा देण्यासाठी आहे की गैरसोय करण्यासाठी याचा विचार प्रशासनाने करण्याची आवश्यकता आहे.- सचिन डेंगळे, रहिवासी, विमाननगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.