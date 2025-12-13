पुणे

Pune Lok Adalat : पुण्यात लोक अदालतीत दंड भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांची गर्दी; नोटीस नसल्यामुळे गोंधळ!

Fine Payment Issue : पुण्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात शनिवारी आयोजित लोक अदालतीत दंड भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांना मोठी गैरसोय भोगावी लागली. नोटीस नसल्यामुळे तसेच मागील लोक अदालतीत टोकन मिळालेल्यांना दंड भरण्यास न दिल्याने परिसरात गोंधळ निर्माण झाला.
Vehicle Owners Frustrated at Pune Lok Adalat

Vehicle Owners Frustrated at Pune Lok Adalat

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नोटीस पाठविलेल्या प्रकरणांबरोबर स्वत:हून दंडाची रक्कम भरणाऱ्या वाहनचालकांची मोठी गर्दी शनिवारी न्यायालयात उसळली. त्यामुळे, परिसरात काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. स्वतःहून दंड भरायला तयार असतानाही पोलिस दंड भरून घेत नाही व सवलत देत नाही, असा त्रागा नागरिकांनी व्यक्त केला. तसेच मागील लोकअदालतीत टोकन दिलेल्या वाहनचालकांचे देखील दंड स्वीकारण्यात आले नाहीत.

Loading content, please wait...
pune
rto
traffic Police
fine by police
Pune Lok Adalat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com