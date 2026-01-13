पुणे

Pune Rain : भर हिवाळ्यात उरुळी कांचनमध्ये पावसाचं रौद्र रूप; बळीराजावर पुन्हा अस्मानी संकट!

Unseasonal Rain In Pune : लोणी काळभोर आणि उरुळी कांचन परिसरात आज सायंकाळी झालेल्या मुसळधार अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे.
Heavy Unseasonal Rainfall Lashes Loni Kalbhor and Uruli Kanchan

सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : आज सायंकाळी साडेसात पासून पुणे,शेवाळवाडी ते उरुळी कांचन परिसरात अवकाळी मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले.जून ते नोव्हेंबर हा पावसाचा ऋतू,मात्र या ऋतूमानाला सध्याच्या काळात काहीही अर्थ उरला नाही असेच आजच्या मुसळधार पावसावरून म्हणावे लागेल.

