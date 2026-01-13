Pune Rain : भर हिवाळ्यात उरुळी कांचनमध्ये पावसाचं रौद्र रूप; बळीराजावर पुन्हा अस्मानी संकट!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : आज सायंकाळी साडेसात पासून पुणे,शेवाळवाडी ते उरुळी कांचन परिसरात अवकाळी मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले.जून ते नोव्हेंबर हा पावसाचा ऋतू,मात्र या ऋतूमानाला सध्याच्या काळात काहीही अर्थ उरला नाही असेच आजच्या मुसळधार पावसावरून म्हणावे लागेल. .मागील दहा पंधरा दिवसात थंडीने कहर केला होता. मात्र आज दुपारपासूनच आभाळ येऊन पावसाचे वातावरण तयार झाले होते,साडे सातच्या दरम्यान पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेल्या कांदा, ज्वारी,गहू,हरभरा या पिकांचे तसेच आंब्याच्या मोहोराला,द्राक्षाच्या नुकसानीस हा पाऊस कारणीभूत ठरणार आहे..Pune Crime : "आमच्याकडे का बघितले?" बालाजीनगरमध्ये किरकोळ कारणावरून तरुणाला बेदम मारहाण!.या अवकाळी पावसामुळे थेऊर फाट्यावर दोन वाहनांचा अपघात होऊन पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. उद्या असणाऱ्या संक्रांतीच्या सणाच्या खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांची या पावसामुळे तारांबळ उडाली.अजूनही या परिसरात पाऊस चालू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.