Pune Traffic : "शहरात ‘कमी खर्चाचे’ वाहतूक व्यवस्थापन यशस्वी; कोंडी निम्म्याने कमी"- अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील!

पुणे : शहरात परिणामकारक वाहतूक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने 'कमी खर्चातील वाहतूक व्यवस्थापन' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. अपघाताच्या संख्येत घट झाली असून, वाहतूक कोंडीही निम्म्याने कमी झाली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली..केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने सात ते ३१ जानेवारीदरम्यान राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा महिना पाळण्याचे आवाहन केले आहे. 'सडक सुरक्षा- जीवन रक्षा' असे यंदाचे घोषवाक्य असून, नागरिकांना रस्ता सुरक्षेचे महत्त्व पटवून देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पाटील यांनी शहरातील वाहतूक सुधारणांबाबत माहिती दिली..वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले मैदानात.शहरातील वाढती वाहनसंख्या, इंधनाचा अपव्यय आणि मानसिक ताण यामुळे वाहतूक कोंडी गंभीर समस्या बनली होती. पुणे शहर २०२३ मध्ये अपघातांमध्ये देशात वरच्या क्रमांकावर होते. ही स्थिती बदलण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या संकल्पनेतून आणि सहआयुक्त डॉ. रंजनकुमार शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक समस्यांचा प्रायोगिक अभ्यास करण्यात आला. त्याआधारे, शहरातील ३३ प्रमुख रस्त्यांवर कमी वेळात व कमी खर्चात परिणामकारक उपाययोजना राबविण्यात आल्या. मुख्य रस्त्यांवरील 'ट्रॅव्हल टाइम' कमी करणे, रस्त्यांची वहन क्षमता वाढविणे, चौकांची पुनर्रचना, सिग्नल सिंक्रोनायझेशन, पार्किंग व्यवस्थापन अशा उपाययोजना करण्यात आल्या. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यात येत आहे..वाहतूक कोंडी ५३ टक्क्यांनी घटली-मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक वेग सरासरी ३३.८ किलोमीटर प्रतितास इतका वाढला आहे. वाहतूक कोंडीचे प्रमाण ५३ टक्क्यांनी घटले आहे. अपघातांच्या आकडेवारीतही घट नोंदविण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये १,२३० अपघात झाले होते, तर २०२४ मध्ये १,४०३ आणि २०२५ मध्ये १,३९७ अपघातांची नोंद झाली आहे. मृत्यूंच्या संख्येतही घट दिसून आल्याचे पाटील यांनी सांगितले..'पीटीपी' अॅपचा प्रभावी वापरवाहतूक व्यवस्थेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पुणे ट्रॅफिक पोलिस (पीटीपी) मोबाईल अॅप वापरण्यावर भर दिला आहे. तसेच, 'वाहतूक नियमभंग कळवा आणि जिंका' या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना बक्षीसे देऊन प्रोत्साहन दिले जात आहे. वाहतूक जनजागृतीसाठी शॉर्ट रील स्पर्धा, रस्ता सुरक्षा शपथ आणि विविध सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रचार करण्यात येत आहे.