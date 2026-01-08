पुणे

Pune Traffic : "शहरात ‘कमी खर्चाचे’ वाहतूक व्यवस्थापन यशस्वी; कोंडी निम्म्याने कमी"- अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील!

Low-Cost Solutions : पुण्यातील कमी खर्चातील वाहतूक व्यवस्थापन उपक्रम यशस्वी ठरला आहे. वाहतूक कोंडी ५३ टक्क्यांनी कमी झाली, अपघातांचे प्रमाण घटले.
Role of Pune Traffic Police App (PTP) and Citizen Engagement

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात परिणामकारक वाहतूक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ‘कमी खर्चातील वाहतूक व्यवस्थापन’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. अपघाताच्या संख्येत घट झाली असून, वाहतूक कोंडीही निम्म्याने कमी झाली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली.

