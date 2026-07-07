पुणे

Pune Rain: पुणे जिल्ह्यातील १३ गावांचा संपर्क तुटला... मुसळधार पावसाचा परिणाम, स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण!

Heavy Rain Damages Madhe Ghat Road, Isolating 13 Villages in Pune : राजगड तालुक्यातील मढेघाटाकडे जाणारा रस्ता खचल्याने प्रशासनाने मार्ग बंद केला असून परिसरातील १३ गावांचा वाहतुकीचा संपर्क तुटला आहे.
Pune Rain: Madhe Ghat Road Collapse Cuts Off 13 Villages

Pune Rain: Madhe Ghat Road Collapse Cuts Off 13 Villages

esakal

Sandip Kapde
Updated on

वेल्हे : पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील प्रसिद्ध मढेघाट धबधब्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील केळद खिंडीत रस्त्याला मोठी आडवी भेग पडून तो खचल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा मार्ग दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. या घटनेमुळे केळद तसेच मढेघाट परिसराकडे वाहनाने जाणे अशक्य झाले असून परिसरातील १३ गावांचा वाहतुकीचा संपर्क तुटल्याची माहिती राजगड तालुक्याचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.

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