Pune Rain: पुणे जिल्ह्यातील १३ गावांचा संपर्क तुटला... मुसळधार पावसाचा परिणाम, स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण!

वेल्हे : पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील प्रसिद्ध मढेघाट धबधब्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील केळद खिंडीत रस्त्याला मोठी आडवी भेग पडून तो खचल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा मार्ग दोन्ही बाजूंनी वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. या घटनेमुळे केळद तसेच मढेघाट परिसराकडे वाहनाने जाणे अशक्य झाले असून परिसरातील १३ गावांचा वाहतुकीचा संपर्क तुटल्याची माहिती राजगड तालुक्याचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली..मुसळधार पावसाचा परिणामराजगड तालुक्याच्या पश्चिम भागातील मढेघाट परिसरात गेल्या दोन दिवसांत सुमारे २०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जोरदार वाऱ्यासह सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अठरा गाव मावळ परिसरातील जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे. सततच्या पावसामुळे केळद खिंडीत रस्त्याला मोठी आडवी भेग पडली आणि त्यानंतर रस्ता खचल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनाने तातडीने हा मार्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला..Pune Dam Water Level Rises : खडकवासला धरण वेगाने भरतंय... पुढचे काही तास ठरणार निर्णायक? प्रशासनाने नागरिकांना दिला महत्त्वाचा इशारा.१३ गावांवरील परिणामरस्ता बंद झाल्यामुळे केळद, निगडे खुर्द, गोपे, कुंबळे, भोरडी, पिशवी, एकलगाव, सिंगापूर, मोहरी, कुसारपेठ, करनवडी, गुगुळशी आणि पांगरी या गावांचा वाहतुकीचा संपर्क तुटला आहे. या गावांतील नागरिकांना दैनंदिन प्रवासासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार असून वाहतुकीच्या सर्व हालचालींवर त्याचा परिणाम झाला आहे..अत्यावश्यक सेवांनाही फटकामार्ग बंद झाल्यामुळे रुग्णवाहिका सेवा, विद्यार्थ्यांची ये-जा, शेतकऱ्यांची वाहतूक तसेच रोजच्या कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. याशिवाय मढेघाट धबधबा पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनाही या बंद मार्गाचा फटका बसणार आहे..परिसरात भीतीचे वातावरणअनेक गावांचा संपर्क एकाच वेळी तुटल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेला हा मार्ग बंद झाल्याने संपूर्ण परिसरातील दैनंदिन हालचालींवर परिणाम झाला असून पुढील काळात नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून रस्ता दोन्ही बाजूंनी बंद ठेवला असून केळद आणि मढेघाटकडे वाहनाने जाणे सध्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Pune Rain: पुण्यात मुसळधार पावसाचा कहर; वाघोली-लोहगाव रस्ता बंद, खासगी कंपनीची बस अडकली, सकाळपासून घडलेल्या घटना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.