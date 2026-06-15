पुणे

Pune Accident: मगरपट्टा परिसरात भरधाव दुचाकीचा अचानक ब्रेक; सहप्रवासी तरुणाचा मृत्यू, मित्राविरुद्ध गुन्हा

भरधाव दुचाकीचा अचानक ब्रेक; सहप्रवासी तरुणाचा जागीच मृत्यू, मित्राविरुद्ध हयगयीने वाहन चालवण्याचा गुन्हा
Uncontrolled Vehicular Momentum: Sudden Braking Trajectory Triggers Fatal Pillion Fall at Magarpatta

Uncontrolled Vehicular Momentum: Sudden Braking Trajectory Triggers Fatal Pillion Fall at Magarpatta

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मित्राने भरधाव दुचाकीचा अचानक ब्रेक दाबल्यामुळे सहप्रवासी तरुणाचा रस्त्यावर पडून मृत्यू झाल्याची घटना मगरपट्टा परिसरात घडली. अंशध्वज तानाजी जाधव (वय २५, रा. घुले कॉलनी, गोपाळपट्टी, मांजरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
Bike
abasaheb magar
Accidental shooting
accident awareness campaigns Pune
accident attorneys in Pune