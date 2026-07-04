पुणे

Pune PMC Expansion DP: पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांसाठी ‘स्पेशल २६’ विकास आराखडा कक्ष स्थापन; पीएमआरडीएचा डीपी रद्द

पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांसाठी पीएमआरडीएचा वादग्रस्त आराखडा रद्द; ‘स्पेशल २६’ पथकाद्वारे नव्या विकास आराखड्याची जलद तयारी सुरू
Pune Municipal Corporation has formed a 26-member special cell to prepare the Development Plan for the 23 merged villages.

Pune Municipal Corporation has formed a 26-member special cell to prepare the Development Plan for the 23 merged villages.

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे. या कामासाठी २६ जणांची टीम तयार केली असून, विकास आराखडा कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

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