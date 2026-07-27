Pune Garden Waste Scam : पुणे महापालिकेच्या उद्यान कचरा प्रकल्पात ३८ कोटींचा गैरव्यवहार? माजी नगरसेवकांचा ठेकेदारावर गंभीर आरोप

पुणे : महापालिकेच्या उद्यानांमधील हरित कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता कागदोपत्री काम दाखवून ठेकेदाराला सुमारे ३८ कोटी रुपये जादा दिल्याचा आरोप माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. .महापालिकेने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ‘युनिटी ग्रीन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला उद्यान आणि वृक्षजन्य कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राट मंजूर केले होते. या कामाची मूळ निविदा १० वर्षांची असताना २० वर्षांचा करार करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी हडपसर, कात्रज, पाषाण, कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर, पेशवे पार्क आणि औंध येथे जागा देण्यात आल्या होत्या. पण औंध व पेशवे पार्क येथेच काम सुरु आहे. तरीही रोज १५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे असे दाखवून प्रति मेट्रिक टन तीन हजार रुपये या प्रमाणे टिपिंग फी दिली गेली आहे..प्रत्यक्षात सुमारे आठ कोटी रुपायंचे काम केलेले असताना महापालिकेने ४५ कोटी ४५ लाख रुपयांचे बिल ठेकेदाराला दिले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई न केल्यास लोकायुक्त, राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागू असे सांगितले..घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे म्हणाले, ‘‘या प्रकरणाची माहिती घेऊन आरोपांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करू.''कंपनीचे व्यवस्थापक सुनील पाटील म्हणाले, ‘‘बागवे यांनी केलेले आरोप हे दिशाभूल करणार आहेत. महापालिकेने जागा न देता आम्ही भाड्याने घेऊन काम करत आहोत. त्यामुळे कुठेही काम बंद नाही. आम्ही कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नसून, सर्व कागदपत्रे महापालिकेकडे आहेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.