पुणे

Pune Garden Waste Scam : पुणे महापालिकेच्या उद्यान कचरा प्रकल्पात ३८ कोटींचा गैरव्यवहार? माजी नगरसेवकांचा ठेकेदारावर गंभीर आरोप

महापालिकेच्या उद्यानातील हरित कचरा प्रक्रियेवर कागदोपत्री काम दाखवून ३८ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा; माजी नगरसेवकांचा लोकायुक्त व हरित लवादाकडे जाण्याचा इशारा
Allegations of ₹38 crore excess payment in Pune Municipal Corporation garden waste processing project

Allegations of ₹38 crore excess payment in Pune Municipal Corporation garden waste processing project

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महापालिकेच्या उद्यानांमधील हरित कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता कागदोपत्री काम दाखवून ठेकेदाराला सुमारे ३८ कोटी रुपये जादा दिल्याचा आरोप माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

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