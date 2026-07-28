Civic Recruitment: पुणे महापालिकेत पदभरती स्थानिक पातळीवरच; भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर

पुणे : पुणे महापालिकेत विविध पदांची नोकर भरती करताना संपूर्ण महाराष्ट्रातून उमेदवार अर्ज करत आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना महापालिकेत नोकरीची संधी कमी होत आहे. त्यामुळे पदभरती महापालिकेच्या स्तरावर राबवावी आणि त्यात पुणे शहर व जिल्ह्यातील स्थानिक पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर झाला आहे. या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. .महापालिकेतील पद भरतीसाठी आयबीपीएस किंवा टीसीएससारख्या बाह्य संस्थांऐवजी महापालिकेने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत परीक्षा प्रक्रिया राबवावी. परीक्षा केंद्रे पुणे शहर व जिल्ह्यातच ठेवून स्थानिक संगणक प्रयोगशाळांचा वापर करावा. भविष्यात कायमस्वरूपी संगणकीय परीक्षा प्रणालीही विकसित करावी. तसेच याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मोफत अभ्यासिका, मार्गदर्शन वर्ग आणि सराव परीक्षा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि विद्यमान आरक्षणाच्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे, तसेच स्थानिक युवकांना कायदेशीर चौकटीत प्राधान्य देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, असा ठराव भाजप नगरसेवक हरिदास चरवड, संदीप बेलदरे आणि अनिल टिंगरे यांनी स्थायी समितीला दिला आहे..हस्तक्षेपाची अन पेपर फुटीची भितीमहापालिकेने स्थानिक पातळीवरच पदभरती राबवावी अशी मागणी केली आहे. पण त्यातून पदभरतीमध्ये हस्तक्षेप होऊन संबंधित यंत्रणेवर दबाव टाकला जाऊ शकतो. तसेच सध्या पेपर फुटीचे प्रकरण देशभर गाजत असताना स्वतः परिक्षा घेण्याचा धोका महापालिकेचे प्रशासन स्वीकारणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.