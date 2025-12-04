पुणे

Pune Weather Update : पुणेकरांनो, थंडी आणखी वाढणार! 'या' तारखेपासून पारा १० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची शक्यता

Pune Cold Wave Continues : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यामुळे पुणे आणि मध्य महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका कायम असून, पुढील दोन दिवसांत किमान तापमान १० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.
Pune Weather Update

Pune Weather Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचा प्रभाव वाढल्यामुळे मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी थंडी कायम आहे. पुणे आणि आसपासच्या परिसरात गुरुवार (ता. ४) ते रविवार (ता. ७) दरम्यान किमान तापमान १२ ते ११ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहील. त्यानंतर सोमवारपासून (ता. ८) पुढील दोन दिवस किमान तापमानात घट होऊन ते १० अंश सेल्सिअस होण्याची चिन्हे आहेत, अशी माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Weather
Winter
winter session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com