Maharashtra Weather : कोकण, मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा इशारा; यलो अलर्ट जारी

Monsoon Retreat and Lingering Heat : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातून मॉन्सून परतला असला तरी, राज्यात उन्हाचा चटका कायम असून, आज (ता. १६) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने 'यलो अलर्ट' दिला आहे.
पुणे : महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातून मॉन्सून परतला आहे. राज्यात उन्हाचा चटका कायम असताना, पावसासाठी पोषक हवामान आहे. उद्या (ता. १६) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विजांसह पावसाची श क्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहून, तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

