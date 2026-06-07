पुणे

Pune: महावितरण कर्मचाऱ्याला लाच घेताना अटक

Mahavitaran Employee Arrested in Bribery Case: पुणे जिल्ह्यातील देहू येथे नवीन वीज मीटर जोडणीसाठी दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना महावितरणच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: नवीन वीज मीटर जोडणीसाठी ठेकेदाराकडून दोन लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना महावितरणच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. देहू गावात ही कारवाई झाली.

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