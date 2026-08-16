पुणे

निमंत्रित जिल्हास्तरीय मल्लखांब स्पर्धा

निमंत्रित जिल्हास्तरीय मल्लखांब स्पर्धा
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मिहिरा कर्वे, अमोघ सोमणला अव्वल क्रमांक
निमंत्रित जिल्हास्तरीय मल्लखांब स्पर्धा

पुणे, ता. १६ ः पाषाणच्या सोमेश्वर फाउंडेशन आयोजित विनायकी क्रीडा महोत्सवा अंतर्गत निमंत्रित जिल्हास्तरीय मल्लखांब स्पर्धेत दहा वर्षाखालील मुले व मुलींच्या गटात अनुक्रमे अमोघ सोमण आणी मिहिरा कर्वेने जेतेपदाचा मान मिळविला.
पाषाण सूस रोड येथील सनीज वर्ल्डच्या पेरी डॉट हॉलमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत दहा वर्षाखालील मुलांच्या गटात इलाइट मल्लखांब अकादमीच्या अमोघ सोमणने ८.०५ गुणांसह पहिला क्रमांक मिळविला. मुलींच्या गटात पुणे स्पोर्ट्स अकादमीच्या मिहिरा कर्वेने ७.६० गुणांसह विजेतेपद पटकावले.
या स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंना करंडक व प्रशस्तिपत्रक देण्यात आली. या स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण समारंभप्रसंगी मधुरा निम्हण, नंदकुमार वाळंज, मधुरा वाळंज, पुणे जिल्हा मल्लखांब संघटनेचे अध्यक्ष सत्यजित शिंदे, विनायक बापट, योगेश येवले, नरेंद्र जाधव, पुरुषोत्तम जाधव, गोविंद रणपिसे, विकास हेमाडे, स्पर्धा समन्वयक अभिजित मोहिते, नरेंद्र पाटणकर हे उपस्थित होते.
निकाल :
दहा वर्षांखालील मुले : (८.०५ गुण) अमोघ सोमण (इलाइट मल्लखांब अकादमी), अर्जुन पायगुडे (संस्कृती विद्या मंदिर), ईशान दीक्षित (इलाइट मल्लखांब अकादमी). मुली : (७.६० गुण) मिहिरा कर्वे (पुणे स्पोर्ट्स अकादमी), श्रावणी इनामदार (इंद्रायणी स्पोर्ट्स अकादमी), रम्या बादगुरे (विराज स्पोर्ट्स अकादमी).
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