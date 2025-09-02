पुणे

Pune : मॅट्रिमोनी साइटवर ओळख, शरीरसंबंध ठेवत फोटो काढले; ब्लॅकमेल करत तरुणीकडून पैसे उकळले, गुन्हा दाखल

Pune News : मॅट्रिमोनी साइटवर तरुणीशी ओळख झाली होती. या ओळखीनंतर त्याने तरुणीला लग्नाचं आमिष दाखवलं. तिला पुण्यातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून शरीरसंबंधही ठेवले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
मॅट्रिमोनी साइटवर ओळख झाल्यानंतर तरुणाने तरुणीला लग्नाचं आमिष दाखवलं. तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिला. इतकंच नाही तर तिचे फोटो-व्हिडीओ काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसेही उकळले. या प्रकरणी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पीडित तरुणी पुण्यातील असून आरोपी तरुण सोलापूर जिल्ह्यातला असल्याची माहिती समोर आलीय.

