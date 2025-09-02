Pune : मॅट्रिमोनी साइटवर ओळख, शरीरसंबंध ठेवत फोटो काढले; ब्लॅकमेल करत तरुणीकडून पैसे उकळले, गुन्हा दाखल

मॅट्रिमोनी साइटवर ओळख झाल्यानंतर तरुणाने तरुणीला लग्नाचं आमिष दाखवलं. तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार दिला. इतकंच नाही तर तिचे फोटो-व्हिडीओ काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसेही उकळले. या प्रकरणी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पीडित तरुणी पुण्यातील असून आरोपी तरुण सोलापूर जिल्ह्यातला असल्याची माहिती समोर आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अमित गंगाधर शेडगे हा मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातल्या पारगावचा आहे. त्याची मॅट्रिमोनी साइटवर तरुणीशी ओळख झाली होती. या ओळखीनंतर त्याने तरुणीला लग्नाचं आमिष दाखवलं. तिला पुण्यातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून शरीरसंबंधही ठेवले. तरुणीचे अश्लील फोटो, व्हिडीओ शूट करून ते व्हायरल करण्याची धमकी तो देत होता. तिच्याकडून २ लाख रुपयेसुद्धा तरुणानं उकळले..भूस्खलनात अख्खं गाव गाडलं गेलं, किमान १ हजार जणांचा मृत्यू, एकटाच वाचला; वेस्टर्न सुदानमधील घटना.पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. तरुणीने खराडी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी धाव घेत अमित शेंडगे याच्याविरोधात तक्रार दाखल केलीय. यानंतर तरुणावर गुन्हा दाखल केला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दोघांची ओळख झाली होती. त्यानंतर अमितने तरुणीला विश्वासात घेत एका हॉटेलमध्ये भेटायला बोलावलं..हॉटेलमध्ये तरुणीला बोलावल्यानंतर तिच्याशी जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवले. त्यावेळी तिचे फोटो आणि व्हिडीओसुद्धा काढले. हे फोटो, व्हिडीओ नातेवाईकांना पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याची धमकी अमित द्यायचा. ब्लॅकमेल करत तरुणीकडून त्यानं २ लाख रुपयेसुद्धा उकळले होते. जेव्हा लग्नाची विचारणा तरुणीने केली तेव्हा विष पिऊन आत्महत्या करेन, तुझे आणि घरच्यांचे नाव चिठ्ठीत लिहीन अशी धमकी त्यानं दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.