पुणे

Pune Nashik Highspeed Rail: पुणे–मंचर मार्गे नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी पाठपुरावा सुरूच : माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

पुणे–मंचर मार्गे नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी राज्य व केंद्र पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा; जीएमआरटीकडून तांत्रिक अडथळा नसल्याचा अहवाल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द
Dilip Walse Patil pushes for Pune-Manchar-Nashik high-speed railway project to boost regional development

Dilip Walse Patil pushes for Pune-Manchar-Nashik high-speed railway project to boost regional development

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : पुणे–मंचर मार्गे नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग साकारण्यासाठी राज्य शासन आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी (ता. २८) दिली.

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