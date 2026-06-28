Pune Nashik Highspeed Rail: पुणे–मंचर मार्गे नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी पाठपुरावा सुरूच : माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

मंचर : पुणे–मंचर मार्गे नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग साकारण्यासाठी राज्य शासन आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी (ता. २८) दिली. .मंचर (ता. आंबेगाव) येथील शरद बँकेच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, सभापती कैलासबुवा काळे, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विष्णू हिंगे पाटील, बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात, शरद बँकेचे संचालक अजय घुले आणि अॅड. राहुल पडवळ उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘नियोजित रेल्वे मार्गाबाबत खोडद येथील जागतिक दुर्बीण (जीएमआरटी) केंद्रामुळे कोणतीही तांत्रिक अडचण नसल्याचे तज्ज्ञांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरही या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे.’’.ते पुढे म्हणाले, ‘‘पुणे–मंचर मार्गे नाशिक रेल्वे प्रकल्प हा आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या विकासाशी निगडित आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नांत कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नाही.’’.‘पुणे–मंचर–नाशिक रेल्वे हा जनतेच्या आकांक्षा आणि विकासाशी निगडित अनेक वर्षांचा प्रश्न आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारण्यासाठी शासन व रेल्वे मंत्रालयाच्या सर्व स्तरांवर सातत्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल.’दिलीप वळसे पाटील, माजी गृहमंत्री तथा आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.