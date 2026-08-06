पुणे

Pune Nashik Railway Protest: पुणे–मंचर–नाशिक रेल्वेसाठी क्रांतीदिनी रास्ता रोको; अहिल्यानगर मार्गाच्या हालचालीविरोधात तीव्र संताप

पुणे–मंचर–नाशिक रेल्वे मार्गाला मंजुरीची मागणी; क्रांती दिनानिमित्त आंबेगाव, जुन्नर, संगमनेर, सिन्नर तालुक्यांत एकाच वेळी रास्ता रोको आंदोलनाचा निर्धार
The Pune–Nashik Railway Action Committee has announced a road blockade protest at Manchar on August 9, demanding approval for the Pune–Manchar–Sangamner–Sinnar–Nashik railway route.

The Pune–Nashik Railway Action Committee has announced a road blockade protest at Manchar on August 9, demanding approval for the Pune–Manchar–Sangamner–Sinnar–Nashik railway route.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : पुणे–मंचर मार्गे नाशिक रेल्वे मार्गाच्या मागणीसाठी क्रांतीदिनानिमित्त रविवारी (ता.९) सकाळी ९ वाजता मंचर बसस्थानकासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पुणे–नाशिक रेल्वे कृती समितीने केली.

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