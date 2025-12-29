Railway : पुणे-मनमाड लोहमार्ग होणार ‘भार’दस्त; नवीन रूळ तब्बल ५५ कोटी टन वजनाचा भार वाहणार

पुणे - पुणे- मनमाड लोहमार्ग हा व्यस्त मार्ग असून, यावरून प्रवासी व माल वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. परिणामी रुळांची झीज लवकर होते. हे लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने आता त्या मार्गावर ५५० जीएमटी (ग्रॉस मिलियन टन) क्षमतेचे नवीन रूळ टाकण्याचे काम सुरू केले आहे..हे रूळ उच्च दर्जाचे असून, त्यांची क्षमता ५५ कोटी टन वजनाची वाहतूक सहन करण्याची असणार आहे. नव्या रुळांमुळे प्रवासी सेवा अधिक गतिमान व सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे.पुणे रेल्वे विभागात सध्या पुणतांबा - कन्हेगाव या स्थानकादरम्यान रूळ बदलण्याचे काम वेगात सुरू आहे. यासाठी पीक्यूआरएसचा (प्लेसर क्विक रिलेइंग सिस्टीम) वापर केला जात आहे. याच्या मदतीने ३५ दिवसांत नऊ किलोमीटरच्या अंतरातील रूळ बदलण्यात आले आहेत.रेल्वे वाहतूक सुरू ठेऊन ठरावीक काळात ब्लॉक घेत हे काम केले आहे. उच्च क्षमतेच्या रूळांमुळे या मार्गावर आता किमान १५ ते २० वर्षे रूळ बदलण्याची आवश्यकता नाही..प्रवाशांचा फायदा काय५५० जीएमटी क्षमतेचे रूळ व अल्ट्रासॉनिक टेस्टिंगमुळे रेल्वे रूळ तुटून होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होईल.रूळ अधिक सक्षम असल्याने गाड्यांचा सरासरी वेग वाढेल, ज्यामुळे पुणे-मनमाड प्रवासाचा वेळ कमी होईल.नवीन तंत्रज्ञानाचे रूळ असल्याने वारंवार होणारी दुरुस्तीची कामे कमी होतील व गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित होणार नाही.प्रवास गतिमान व सुरक्षित होणार. .रुळांची झीज कमी अन् रेल्वेचा वेग अधिकपूर्वी या मार्गावर ५२ किलो वजनाचे रूळ वापरले जात होते, मात्र आता ३०८ किलोमीटरच्या या पट्ट्यात ६० किलो वजनाचे रूळ बसवले जात आहेत. परिणामी रुळांचा दर्जा वाढला आहे. रुळांची झीज कमी होते आणि गाड्यांचा वेग वाढवणे शक्य होते.या मार्गावर प्रवासी रेल्वे गाड्या ताशी ११० किलोमीटर वेगाने धावत आहेत, रुळांचे काम पूर्ण झाल्यावर गाड्या ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावतील.या मार्गावरून कोळसा, सिमेंट आणि अन्नधान्याची मोठी वाहतूक होते. नवीन रुळांमुळे अवजड मालगाड्यांमुळे रुळांना तडे जाण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. .या मार्गावर आम्ही उच्च दर्जाच्या ६० किलो ९० यूटीएस (अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ) रुळांचा वापर करत आहोत, ज्यांची क्षमता ५५० जीएमटी आहे. यामुळे अवजड मालगाड्यांचा भार पेलण्यास कोणतीही अडचण नसेल, शिवाय रूळांना तडे जाण्याचे प्रमाणही कमी होईल. भविष्यात या मार्गावर गाड्यांचा वेग ताशी १३० किमी असणार आहे.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे विभाग, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.