मालधक्का परिसरात आज वाहतुकीत बदल

पुणे, ता. ७ : आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विरोधात शनिवारी (ता. ८) सकाळी अकरा वाजता शाहीर अमर शेख चौक ते मालधक्का चौकदरम्यान मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शनिवारी मोर्चा संपेपर्यंत तात्पुरते बदल केल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आली.
प्रमुख पर्यायी मार्ग :
शाहीर अमर शेख चौक : आरटीओ चौक-जहाँगीर चौकमार्गे वाहतूक जाईल.
आरटीओ चौक : वाहने सरळ जहाँगीर चौक किंवा कुंभारवेस मार्गे पुढे मार्गस्थ होतील.
जीपीओ चौक : वाहतूक किराड चौक व नेहरू मेमोरियल चौकमार्गे वळवण्यात आली आहे.
पुणे स्टेशन चौक : वाहने अलंकार टॉकीज/अलंकार चौकमार्गे इच्छितस्थळी जातील.
नरपतगीर व बॅनर्जी चौक : १५ ऑगस्ट चौक-कमला नेहरू रुग्णालय-कुंभारवेस चौकमार्गे वाहतूक राहील.
इतर सोयी व पार्किंग :
ससून रुग्णालयातील अत्यावश्यक सेवांसाठी ‘डेडहाऊस’ शेजारील प्रवेशद्वारातून प्रवेश दिला जाईल, तर रुग्णवाहिकांना या आदेशातून सूट आहे. मोर्चासाठी येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था आरटीओ शेजारील एसएसपीएमएस. मैदानावर केली आहे. याशिवाय मालधक्का चौक ते पुणे स्टेशन, साधू वासवानी चौक आणि जीपीओला जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर नो-पार्किंग लागू राहील.
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