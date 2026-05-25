Pune: पावसामुळे बाजारात फळभाज्यांची आवक घटली; फळांच्या भावांत चढ-उतार; घेवडा, कोथिंबीर स्वस्त, तर शेपू, कांदापात महागले

स्वारगेट : पावसामुळे बाजारातील आवक मंदावल्याने गुलटेकडी मार्केट यार्डात फळे आणि भाज्यांच्या दरात संमिश्र वातावरण पाहायला मिळत आहे. आवक घटल्याने खरबूज, पपई आणि मोसंबीचा भाव कडाडला असून, फळभाज्यांमध्ये मात्र केवळ घेवड्याचे दर घसरले आहेत. इतर सर्व फळभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याने पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..मार्केट यार्ड येथील फळबाजारात रविवारी लिंबू १२०० ते १५०० गोणी, मोसंबीची १२ ते १५ टन, संत्री १ टन, डाळिंब २५ ते ३० टन, पपई १० ते १२ टेम्पो, कलिंगड १२ ते १५ टेम्पो, खरबूज १० ते १२ टेम्पो, चिक्कू एक हजार गोणी, पेरु २०० ते २५० क्रेट, अननस ५ ट्रक इतकी आवक झाली होती, अशी माहिती मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दिली. तर, घाऊक बाजारात रविवारी राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून मिळून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली..फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे :लिंबे (प्रतिगोणी) : ३०० ते १२००, मोसंबी : (३ डझन) : ३२०-५२०, (४ डझन) : १९०-३००, संत्री : (१० किलो) : ४००-८००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : ५०-२५०, आरक्ता : १०-५०, गणेश : ५-३०, कलिंगड : १०- १५, खरबूज : २०-३०, पपई : ८-२५, चिक्कू (दहा किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : २००-४००, अननस (१ डझन): १००-६००..फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव :कांदा : ८०-१२०, बटाटा : ९०-१५०, लसूण : ६५०- १४००, आले सातारी : ३५०-६००, भेंडी : २५०-३००, गवार : २५०-३५०, टोमॅटो : २००-२२०, दोडका : ४५०-५००, हिरवी मिरची : ३५०-५००, दुधी भोपळा : १२०-१४०, चवळी : २००-२५०, काकडी : १८०-२२०, कारली : हिरवी ३००-३५०, पापडी : ४००-५५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १००-१२०, कोबी : ६०- १००, वांगी : १६०-१८०, डिंगरी : ३५०-४००, नवलकोल : ३५०-४००, ढोबळी मिरची : ३५०- ४००, तोंडली : कळी : २००-२२०, जाड : १००-१२०, शेवगा : २००-२२०, गाजर : १२०-१४०, वालवर : ६००-८००, बीट : १२०-१४०, घेवडा : ६००-७००, कोहळा : १००-१२०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२२०, ढेमसे : १४०-१८०, भुईमूग शेंग : ३५०-४००, मटार : ६००-७००, पावटा : ५५०-६००, तांबडा भोपळा : ६०-८०, तोतापुरी कैरी : १२०-२००, सुरण : ४००-४५०, मका कणीस : १००-१२०, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००..शोभिवंत फुलांची आवक टिकूनमार्केट यार्डातील फूलबाजारात सुट्या फुलांसह शोभिवंत फुलांची आवक टिकून आहे. फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-४०, गुलछडी : ६०-८०, अॅष्टर : जुडी १०-२०, सुट्टा १२०-१५०, कापरी : २०-६०, शेवंती : ६०-१२०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : २०-३०, गुलछडी काडी : १०-३०, डच गुलाब (२० नग) : ५०-१००, जर्बेरा : २०-३०, कार्नेशियन : ८०-१२०, शेवंती काडी १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) १०००-१२००, ऑर्चिड ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : १००-१२०, जिप्सोफिला : ५०-१५०, लीली बंडल : ४-५, मोगरा : १२०-२००..कोथिंबिरीच्या भावात घटगेल्या आठवड्याच्या तुलनेत कोथिंबिरीची आवक वाढली. त्यामुळे कोथिंबिरीच्या भावात घाऊक बाजारात जुडीमागे पाच रुपयांनी घट झाली. तर अंबाडी आणि राजगिराच्या भावात प्रत्येकी दोन रुपयांनी घट झाली. आवकेच्या तुलनेत मागणी जास्त असल्याने शेपूच्या भावात पाच रुपये, तर कांदापातच्या भावात ३ रुपयांनी वाढ झाली. मागणी आणि पुरवठा यातील समतोलामुळे उर्वरित पालेभाज्यांचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेत स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.गेल्या आठवड्यात ८० हजार जुडी आवक झालेल्या मेथीची आज दीड ते दोन लाख जुडी आवक झाली. पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : १५००-२५००, मेथी : १००० ते २५००, शेपू : १०००- १५००, कांदापात : १०००-१८००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ५००-१०००, पुदिना : ५००-१०००, अंबाडी : ५००-८००, मुळे : १०००-१५००, राजगिरा : ५००-८००, चुका : ५००-१०००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १५००-२०००.