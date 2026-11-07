Pune Markets: दिवाळीनिमित्त व्यापारी पेठा गजबजल्या ;नवीन खतावण्यांची खरेदी; विविध दुकानांमध्ये आकर्षक विद्युत रोषणाई

मार्केट यार्ड, : आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळलेली दुकाने, स्वच्छतेसह रंगरंगोटीने सजलेले व्यापारी गाळे आणि लक्ष्मीपूजनाच्या साहित्य खरेदीची लगबग असे उत्साहाचे वातावरण गुलटेकडी मार्केट यार्डासह शहरातील बाजारपेठांत पाहायला मिळत आहे. लक्ष्मीपूजनासाठी व्यापाऱ्यांची जय्यत तयारी सुरू असून, रविवारी (ता. ८) शुभमुहूर्तावर धनलक्ष्मीची पूजा केली जाणार आहे. व्यापारात भरभराट, आर्थिक समृद्धी आणि नव्या वर्षात व्यवसायवृद्धीच्या अपेक्षेने व्यापारी वर्ग सज्ज झाला आहे..व्यापारी वर्गासाठी दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वर्षभरातील आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेत नव्या व्यावसायिक संकल्पांना सुरुवात करण्याचा हा शुभदिवस मानला जातो. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दुकानांची साफसफाई, रंगरंगोटी आणि सजावटीच्या कामांना प्राधान्य दिले आहे.बहुतांश दुकानांवर आकर्षक विद्युत रोषणाई केली असून, दुकानांचे प्रवेशद्वार आणि पूजेची जागाही सजविण्यात आली. त्यामुळे बाजारपेठांना सणाचा नवा साज चढलाआहे..लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने व्यापाऱ्यांकडून नवीन खतावणीचे विधिवत पूजन केले जाते. आर्थिक व्यवहारांची नोंद ठेवणाऱ्या या खतावणीला हळद-कुंकू वाहून पहिल्या पानावर ‘श्री’ लिहिण्याची परंपरा आहे. त्यानंतर नवीन वर्षातील व्यवहारांतील प्रारंभाची नोंद केली जाते. जुन्या हिशेबांचा ताळेबंद, आगामी वर्षातील व्यापारवृद्धीची अपेक्षा, या भावनेतून व्यापारी ही परंपरा जपतात. त्यामुळे लक्ष्मीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन खतावण्यांच्या खरेदीलाही महत्त्व आले आहे.- राजेश शहा, ज्येष्ठ व्यापारी,मार्केट यार्ड.पूजेसाठी विशेष चांदीची नाणीलक्ष्मीपूजनासाठी लागणाऱ्या नव्या नोटा, विविध मूल्यांची नाणी आणि चांदीच्या शिक्क्यांची व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली आहे. गणपती-लक्ष्मीच्या मूर्ती, ऊस, लाह्या, फुले, हळद-कुंकू, लक्ष्मीची पावले यांसह विविध पूजासाहित्याचीही खरेदी पूर्ण करण्यात आली. काही व्यापाऱ्यांनी पूजेसाठी विशेष चांदीची नाणी घेतली आहेत. दुकानांतील वजन-मापे, तराजू आणि व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचीही स्वच्छता केली आहे. व्यापाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार शुभ, लाभ आणि अमृत या मुहूर्तांवर लक्ष्मीपूजनाचे नियोजन केले आहे..मार्केट यार्डातील व्यापारी दरवर्षी शुभ, लाभ आणि अमृत या मुहूर्तांवर लक्ष्मीपूजन करतात. यंदाही बहुतांश व्यापाऱ्यांनी पूजेची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. नवीन चोपड्या आणि खतावण्यांची खरेदी झाली असून, दुकानांतील वजन-मापे आणि व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचीही स्वच्छता केली आहे. रविवारी व्यापारी आपल्या सोयीच्या शुभमुहूर्तावर लक्ष्मीपूजन करून नव्या वर्षातील व्यापारवृद्धीची प्रार्थना करतील.- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.