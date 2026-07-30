पुणे

Pune domestic violence FIR: मानपान व मोटार न दिल्याच्या कारणावरून विवाहितेचा छळ; पतीसह चौघांविरुद्ध नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

मानपान व मोटार न दिल्याच्या कारणावरून विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ; पतीसह सासू, सासरे व दीराविरुद्ध नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Crime

A case has been registered in Pune against a husband and his family members over allegations of domestic violence and dowry-related harassment.

sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : लग्नात मानपान आणि मोटार दिली नाही या कारणावरून विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पतीसह सासू, सासरे आणि दिराविरुद्ध नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पतीने अमेरिकेतही मारहाण केल्याने पीडितेवर तेथील ‘शेल्टर होम’मध्ये राहण्याची वेळ आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

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