Pune civic roads issue: पुण्यात खड्ड्यांचा मारा कायम; महापौरांचा ‘यंदा खड्डे कमी’ दावा, स्थायी समिती अध्यक्षांनी शहरात भरपूर खड्डे असल्याचे मान्य

पुणे : शहरातील रस्त्यांची चाळण होऊन, खड्ड्यांमध्ये आदळून पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. असे असताना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा खड्डे कमी आहेत, असा दावा केला आहे. .पत्रकार परिषदेत त्यांना शहरातील खड्ड्यांबाबत प्रश्न विचारला असता त्या म्हणाल्या, ‘‘पावसाळ्यात खड्डे पडल्यानंतर प्रशासनाकडून ते बुजविले जातात. गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा खड्डयांचे प्रमाण कमी आहे. जेथे खड्डे पडले आहेत, तेथे खड्डे बुजविण्याचे व रस्ते दुरुस्तीचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे..दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरात भरपूर खड्डे असल्याचे मान्य केले. ‘‘रस्त्यावर खड्डे पडल्याची तक्रार येण्याची वाट बघू नका, संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर करावे. रस्ते दुरुस्तीनंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडत आहेत. त्यामुळे या कामाचा दर्जाही राखला जात नाही. नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या,'' असे भिमाले यांनी प्रशासनास सांगितले आहे..एका महिन्यात केलेली रस्ते दुरूस्तीकोल्डमिक्सने केलेली रस्ते दुरूस्ती - २५४० बॅगहॉटमिक्सने केलेले डांबीकरण - ११४४६ मीटरमुरूम, खडीने बुजविलेले खुड्डे - २४५४ मीटरपेव्हिंग ब्लॉकने बुजविलेले खड्डे - १०९ मीटर.महाआरोग्य अभियानाचा प्रारंभपुणे महापालिकेतर्फे कष्टकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी महाआरोग्य अभियानाचे आयोजन केले आहे. याचे उद्घाटन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी साडेदहा वाजता दांडेकर पूल येथे होणार आहे. या अभियानात महिलांच्या विविध प्रकारच्या तपासण्या करण्यात येणार आहेत. त्यांना पुढील उपचारासाठी वैद्यकीय मदतही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ज्या महिलांची तपासणी होणार आहे, त्यांची पुढील तीन महिन्यांनी पुन्हा तपासणी केली जाईल. शहराच्या विविध भागात हे अभियान वर्षभर राबविले जाणार आहे. या उपक्रमात आशा वर्कर, बचत गटाच्या महिला, आरोग्य विभागातील नर्स, खासगी डॉक्टरदेखील सहभागी होणार आहेत. पुढील वर्षभरात ७५ हजार महिला या अभियानात सहभागी होतील, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.