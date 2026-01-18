पुण्यात महापौरपदासाठी दावेदारांचं गुडघ्याला बाशिंग, आरक्षणाची चिठ्ठी कुणाला कौल देणार?

पुणे, ता. १७ : महापालिकेत भाजपला बहुमत मिळाल्याने आता महापौरपद मिळविण्यासाठी अनेक दावेदारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले आहे. मागील पंचवार्षिक काळात हे पद खुल्या गटासाठी राखीव होते. त्यामुळे या पंचवार्षिक कार्यकाळात खुला गट सोडून अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी अथवा इतर मागासवर्गीय गटाचे आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने आपल्यावर आरक्षणामुळे गदा येऊ नये, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत..२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. त्या वेळी महापौर हे खुल्या गटासाठी राखीव होते. त्यामुळे पहिल्या अडीच वर्षांत भाजपने दिवंगत मुक्ता टिळक यांना संधी दिली होती. त्यानंतर पुढील अडीच वर्षे पक्षाकडून मुरलीधर मोहोळ यांना संधी देण्यात आली होती. यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाला सत्ता राखण्यात यश येईल, हे माहिती असल्याने भाजपमधील अनेक नगरसेवकांनी 'भावी महापौर' असा प्रचार केला. त्यातून पक्षात या पदासाठी तीव्र स्पर्धा असल्याचे दिसून आले होते. प्रत्यक्षात निकालानंतर भाजपला बहुमत मिळाले. इच्छुकांची संख्या अधिक असली, तरी चिठ्ठीत पुणे महापालिकेच्या महापौरपदावर कोणते आरक्षण येणार, याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे..Mumbai Mayor : मुंबईत ९४ वर्षात महापौरपदी ३५ अमराठी, शिवसेनेचे सर्व महापौर मराठीच.पुढील आठवड्यात राज्यातील सर्व महापालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघेल, असे सांगितले जात आहे. पुणे महापालिकेची सोडत काढताना सर्वसाधारण गट वगळून आरक्षण काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग या दोनपैकी एकासाठी महापौर राखीव होणार आहे. त्यात यापूर्वी अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडले असता, काँग्रेसने रजनी त्रिभुवन यांच्या माध्यमातून एका महिलेला संधी दिली होती. त्यामुळे हे आरक्षण पडले, तर महिलेसाठी राखीव होण्याची अधिक शक्यता आहे, असे राजकीय क्षेत्रातून सांगितले जात आहे..इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण पडले, तर अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी पडणार आहे. त्यामुळे निकालानंतर आता नगरसेवकांचे लक्ष हे महापौरपदावर आरक्षण कोणते येणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.