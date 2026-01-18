पुणे

पुण्यात महापौरपदासाठी दावेदारांचं गुडघ्याला बाशिंग, आरक्षणाची चिठ्ठी कुणाला कौल देणार?

Pune Mayor Reservation : यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाला सत्ता राखण्यात यश येईल, हे माहिती असल्याने भाजपमधील अनेक नगरसेवकांनी 'भावी महापौर' असा प्रचार केला. त्यातून पक्षात या पदासाठी तीव्र स्पर्धा असल्याचे दिसून आले होते.
Pune Mayor Race Heats Up Ahead Of Reservation Announcement

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १७ : महापालिकेत भाजपला बहुमत मिळाल्याने आता महापौरपद मिळविण्यासाठी अनेक दावेदारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले आहे. मागील पंचवार्षिक काळात हे पद खुल्या गटासाठी राखीव होते. त्यामुळे या पंचवार्षिक कार्यकाळात खुला गट सोडून अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी अथवा इतर मागासवर्गीय गटाचे आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने आपल्यावर आरक्षणामुळे गदा येऊ नये, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत.

