पुणे: संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत दाखल असलेल्या गंभीर गुन्ह्यात गेल्या सात महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देणाऱ्या फरार आरोपीला पुणे गुन्हे शाखा युनिट- तीनच्या पथकाने अटक केली.डेक्कन परिसरातील शेलार मामा चौकाजवळ सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. मनीष शांताराम गंगावणे (वय ३०, रा. वारजे माळवाडी, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारजे पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, आर्म ॲक्ट आणि 'मकोका' अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुन्हा दाखल झाल्यापासून आरोपी मनीष गंगावणे हा फरार होता. बुधवारी (ता. १८) गुन्हे शाखा युनिट-तीनचे पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे व त्यांचे पथक गस्त घालत होते. दरम्यान, पोलिस कर्मचारी किशोर शिंदे, कैलास लिम्हण आणि योगेश झेंडे यांना माहिती मिळाली की, फरार आरोपी मनीष गंगावणे हा डेक्कन चौपाटी परिसरात आला आहे..या माहितीच्या आधारे पथकाने शेलार मामा चौकाजवळ धाव घेतली. तेथील एका हॉटेलच्या पाठीमागे बसलेल्या गंगावणे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी त्याला कोथरूड विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.