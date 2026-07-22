Pune Mechanical Parking Demolition: संभाजी उद्यानातील अडीच कोटींचे मेकॅनिकल पार्किंग जमीनदोस्त; महापालिकेचा लोखंडी सांगडा हटविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे

पुणे : जंगली महाराज रस्त्यावरील छत्रपती संभाजी उद्यान परिसरात अडीच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला मेकॅनिकल पार्किंग अखेर जमीनदोस्त होणार आहे. हा लोखंडी सांगडा हटविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. या कामासाठी महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असून, लवकरच पाडकामाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे..महापालिकेने वाहनतळाची समस्या सोडविण्यासाठी हा बहुमजली मेकॅनिकल पार्किंग प्रकल्प उभारला होता. मात्र, नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीच्या अभावामुळे तो काही वर्षांतच बंद पडला. कालांतराने संपूर्ण लोखंडी संरचना गंजल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला. महापालिकेच्या तांत्रिक पाहणीत हे पार्किंग पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले. दुरुस्तीवरील खर्च आणि त्यातून मिळणारे संभाव्य उत्पन्न यांचा मेळ न बसल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरत असल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला. त्यानंतर स्ट्रक्चर हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला..या स्ट्रक्चरच्या पाडकामासाठी महापालिकेने १९ मे २०२६ रोजी निविदा मागविल्या होत्या. एकूण सात निविदा प्राप्त झाल्यानंतर स्पार्कटेक इंजिनिअरिंग या संस्थेची सर्वात कमी दराची निविदा पात्र ठरली. लोखंडी स्ट्रक्चर हटविण्यासाठी प्रति मेट्रिक टन २९ हजार रुपये (जीएसटीसह) दराने काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.