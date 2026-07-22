पुणे

Pune Mechanical Parking Demolition: संभाजी उद्यानातील अडीच कोटींचे मेकॅनिकल पार्किंग जमीनदोस्त; महापालिकेचा लोखंडी सांगडा हटविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे

अडीच कोटींचा बहुमजली मेकॅनिकल पार्किंग प्रकल्प देखभाल-अभाव, गंजलेल्या संरचनेमुळे अखेर रद्द; नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत लोखंडी सांगडा हटवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार
The ₹2.5 crore parking project had remained non-functional due to poor maintenance and severe structural deterioration.

The ₹2.5 crore parking project had remained non-functional due to poor maintenance and severe structural deterioration.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जंगली महाराज रस्त्यावरील छत्रपती संभाजी उद्यान परिसरात अडीच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला मेकॅनिकल पार्किंग अखेर जमीनदोस्त होणार आहे. हा लोखंडी सांगडा हटविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. या कामासाठी महापालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय मान्यता दिली असून, लवकरच पाडकामाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

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Sambhaji Bhide
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